Bellissimi: sabato sera concerto nella Chiesa della Madonna della Misericordia per il 75° anniversario della Parrocchia

Sabato alle 21, nella Chiesa della Madonna della Misericordia a Bellissimi, in occasione del 75° anniversario della costituzione della Parrocchia Santi Agostino e Mauro, si terrà il concerto del Trio Quodlibet. La chiesa che ospita il gruppo ha un' ottima acustica e sarà perciò un sito adeguato alle musiche del programma che prevede brani di J.S. Bach, L. van Beethoven e N. Paganini.

Il Trio è composto da giovani musicisti che presentano un curriculum di successo: al violino Mariechristine Lopez (USA/Romania), alla viola Virginia Luca (Italia) e al violoncello Fabio Fausone (Italia). Durante il loro percorso specialistico individuale, conclusosi con il massimo dei voti, si sono costituiti come Trio nel Conservatorio di Lugano.

Nel corso del Master of Arts, hanno studiato con i Maestri Bruno Giuranna, Stefano Molardi, Enrico Dindo, Yuval Gotlibovich e Nora Doallo e si sono perfezionati con prestigiose formazioni.

Nel 2016 hanno ricevuto il 2^premio “Tina Anguissola Scotti” al “Valtidone International Chamber Music Competition”, il 1^premio all’ “European Music Competition” di Moncalieri ed il Premio Speciale della Giuria al concorso “Coop Music Awards”.

Si sono esibiti in occasione dei Concerti della Cappella Paolina al Quirinale a Roma in diretta su RaiRadio3 e RaiQuirinale, ed inoltre per l’Unione Musicale di Torino, Musica Insieme di Bologna, la Konzerthall della Beethoven Haus di Bonn e “Omaggio a Cremona” .

Nel 2017 hanno preso parte ad una tournée nel Sud della Francia, al Ravenna Festival e a concerti per la Fondazione Bottari Lattes a Monforte d’Alba e per il Museo del Violino di Cremona. Nello stesso anno hanno ottenuto il Diploma d’Onore dell’Accademia Chigiana di Siena nella classe di musica da camera del Maestro Bruno Giuranna.

Hanno partecipato a numerosi Festival, tra cui: il Festival MITO Settembre Musica 2017, il Pablo Casals di Prades, Jeunesses Musicales Deutscheland, Seefeld in Tirolo e il Festival Materadio, andato in onda su RAIRadio3 per la trasmissione Lezioni di musica. Attualmente studiano presso l'Accademia Stauffer di Cremona nella classe del Quartetto di Cremona.