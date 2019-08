L'attore chef Vito in visita al mercato annonario di Sanremo

Il mercato Annonario di Sanremo, diventato ancora più bello ed attraente grazie alla recentemente ristrutturazione, è il luogo dove i residenti della città si recano quotidianamente per fare acquisti dei migliori prodotti che variano a seconda della stagione e della disponibilità, compresa una freschissima offerta ittica locale e le migliori eccellenze agro alimentari.

Si trova in pieno centro, ed è anche molto frequentato da chef chef e dai buongustai della città. Non poteva mancare all’appuntamento l’attore - chef , Stefano Bicocchi in arte Vito, che accompagnato dal direttore di Cna, Luciano Vazzano si è recato presso il mercato per rifornirsi dei prodotti necessari per lo show cooking in programma nella serata di ieri al Moac.Ed al termine della visita una veloce sosta dal "Fornaio" Saraceno per provare le focacce e prendere confidenza con la Sardenaira.

Nella fotogallery alcune immagini della visita al mercato del protagonista delle trasmissioni di cucina del Gambero Rosso.