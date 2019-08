Curve cieche sulla strada per Cipressa, un lettore chiede l'allargamento della carreggiata

Il nostro lettore Roberto Pistone ci scrive per segnalare la pericolosità di alcune curve cieche sulla strada che da Aregai porta a Cipressa.

Frequento periodicamente la provinciale che dal porto degli Aregai conduce a Cipressa.

Ci sono una serie di curva pericolose, tra cui una con visibilità inesistente. In quella curva la strada si restringe e per cui il rischio di incidenti è elevato. Possibile che il Comune di Cipressa non attui delle misure di sicurezza? Non bastano i cartelli perché parecchi automobilisti percorrono quel tratto a velocità sostenuta per quella curva stretta e cieca.

Proprio ieri si è verificato un incidente tra due auto di grosse dimensioni. Questo fa capire che deve esserci la necessità di allargare la curva.