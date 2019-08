Successo per 'Cena in Bianco' organizzata dal gruppo Facebook 'Sei di diano Marina Se...'

Dopo la pausa dello scorso anno in segno di rispetto e lutto nazionale per la tragedia del Ponte Morandi, la sera del 15 agosto è tornata la tradizionale Cena in Bianco organizzata dal gruppo Facebook Sei di Siano Marina Se...

"La serata che ha preso il via alle 21.00 in Corso Roma Ovest sulle note di Genova per noi di Paolo Conte ‘Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi che abbiamo visto Genova...’, ha visto protagoniste più di 150 persone provenienti anche da fuori la città degli aranci.

Una sera all’insegna del Bianco sulle note di musiche argentine e tante prelibatezze create apposta per la serata. L’organizzazione ringrazia tutte le persone che hanno partecipato dando l’appuntamento all’edizione 2020 sempre per la sera di ferragosto".