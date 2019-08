Dolceacqua: dopo l'annullamento dello scorso anno torna la magia dei fuochi d'artificio sul Castello

Quest’anno Dolceacqua avrà il suo spettacolo di fuochi d’artificio. La conferma arriva dall’Amministrazione comune del paese dei Doria, a poco meno di un anno dall’annullamento dello scorso anno.

Nell’agosto dello scorso anno fu una vera e propria doccia fredda, quella che si era abbattuta su una delle manifestazioni più amate del Ponente ligure. La decisione, a malincuore, fu presa prima per il lutto dopo la tragedia del ponte 'Morandi', e quindi per questioni organizzative legate alla sicurezza. Non era infatti stato possibile garantire gli standard di sicurezza che, da qualche anno a questa parte, sono richiesti per eventi che richiamino un così folto numero di spettatori.

Quest’anno le migliaia di persone che solitamente affollano Dolceacqua per i fuochi artificiali potranno quindi godere dello spettacolo straordinario che regalano i fuochi artificiali che illuminano il paese ed il castello.