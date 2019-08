Venerdì prossimo appuntamento con la serata 'Paella e Sangria' a 'La Caletta' di Bussana

Venerdì prossimo dalle 20:30 nuova serata all’insegna del gusto a 'La Caletta', stabilimento balneare in via al Mare 10 a Bussana di Sanremo. Una serata di ispirazione spagnola, in cui si potrà assaporare la tipica Paella accompagnata dalla sangria, abbinamento iberico per eccellenza, in riva al mare, ammirando un panorama unico.