Sanremo: crepa in un palo di cemento vicino all'Annonario, intervento della Polizia Municipale (Foto)

Intervento della Polizia Locale, questo pomeriggio in salita San Bernardo, di fronte all'entrata Sud del mercato Annonario e sopra i numerosi banchi degli ambulanti.

Poco prima che questi iniziassero a smontarli, gli agenti impegnati per la tutela dell'ordine pubblico, sono intervenuti per segnalare urgentemente una possibile situazione di pericolo dovuta ad una profonda crepa che percorre quasi interamente un traliccio in cemento dell'illuminazione pubblica.

E’ stato chiesto celermente un sopralluogo tecnico per accertare la solidità del manufatto e, nel caso, un intervento cautelativo di manutenzione.