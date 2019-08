Pecorino sardo DOP: una produzione d’eccellenza italiana

Sul territorio italiano, ci sono diverse aziende che dominano il settore alimentare. In effetti, il cibo e la tradizione culinaria italiana sono difficili da battere. In ogni altra parte del mondo, si riconosce l'importanza ed il valore che gli alimenti italiani possiedono ed i gusti che riescono a rilasciare.





Le aziende alimentari italiane godono di tanta fama grazie al fatto che alle spalle hanno delle basi solide e delle radici sane. Una di queste aziende è senza ombra di dubbio Fratelli Pinna. Occorre analizzare la storia e la tradizione della società Fratelli Pinna evidenziando anche quelle che sono alcuni punti vincenti dell'azienda italiana.



Fratelli Pinna: storia e tradizione nella produzione casearia



Fratelli Pinna Spa è un'azienda alimentare che da anni opera nella produzione casearia. In effetti, per ricercare la data di nascita della società, occorre fare una sorta di viaggio nel tempo e fermarsi all'anno 1919. In quel tempo a Thiesi, una coppia di fratelli, Giommaria e Francesco Pinna, misero in piedi il loro sogno. Il loro obiettivo era quello di far risplendere il sapore del latte ovino sardo ed esportarlo in tutto il mondo.



Già dall'inizio comunque, i fratelli Pinna sapevano che il cliente ha sempre la priorità e si impegnavano per proporre un prodotto di alta qualità. Insieme ad alcuni produttori della zona locale di Thiesi quindi, i fratelli Pinna fondano l'omonima società, iniziando un percorso coronato di successi e tante belle soddisfazioni.



L'evoluzione della società tra passato e futuro



Con il tempo comunque, la società Fratelli Pinna ha subito una naturale evoluzione. D'altronde con il passare del tempo è ordinario applicare alla lavorazione nuove tecniche o implementare nuove tecnologie che aumentano i tempi di produzione e riescono a diminuire i costi di gestione. Tuttavia, nonostante i numerosi cambiamenti, grazie alla tradizione ed alle radici sarde, il gusto dei formaggi e dei prodotti messi in commercio da Fratelli Pinna non è assolutamente cambiato. Quando si assaggia un formaggio dell'azienda si può assaporare un gusto unico, forse introvabile in qualsiasi altra parte del mondo.



Inoltre, prima di lanciare sul mercato un determinato prodotto, all'interno degli stabilimenti balneari dell'azienda vengono effettuati scrupolosi controlli qualità. Questo per sottolineare come i gestori dell'azienda tengono molto alla qualità media dei prodotti e si impegnano per donare al formaggio sardo ed al latte ovino un posto di primaria importanza all'interno del panorama alimentare italiano.



Quali sono le perle di Fratelli Pinna?



Come già accennato in precedenza, in generale la produzione totale di Fratelli Pinna assume un alto livello qualitativo. Tuttavia, ci sono alcuni prodotti sono considerabili dei fiori all'occhiello della società. Tra i prodotti tipici più comuni e ricercati si segnalano diversi formaggi. Alcuni di questi come ad esempio il Brigante o il Capretto riescono a pescare i sapori tipici e tradizionali della terra sarda. Tra le selezioni da provare almeno una volta della vita comunque, rientrano a pieno merito i pecorini di Fratelli Pinna.



Questa tipologia di formaggi è disponibile fresca, affine o stagionata. Può essere utilizzata sia come semplice condimento sia come alimento da mangiare, magari come antipasto. Le forme dei pecorini sono molto particolari e sono considerate un marchio distintivo di Fratelli Pinna, conosciuto a livello nazionale e a livello internazionale.



Latte prodotto da animali locali tenuti in libertà



Uno dei segreti dell'alta qualità del latte prodotto da Fratelli Pinna sta nel fatto che questo elemento viene realizzato grazie ad animali della zona locale. Quest'ultimi non vengono maltrattati, anzi sono tenuti in libertà e vengono seguiti con cura ed amore.



Fratelli Pinna è una società che conosce l'importanza degli animali tipici e fa di tutto per facilitare il loro lavoro. In ultima analisi, Fratelli Pinna è un'eccellenza italiana, un'azienda che deve essere ammirata e vista con orgoglio per l'onore che reca al settore alimentare italiano.