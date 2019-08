“Sanremo Musical” diventa un film, dal 12 agosto tre proiezioni al giorno all’Ariston Roof per rendere onore alla gloriosa storia del Festival

La gloriosa storia del Festival di Sanremo non si ferma al solo musical andato in scena nei mesi scorsi in tutta Italia. Grazie al lavoro di Andrea Lombardi, Stefano Di Luca, Lorenzo Mazzocchetti e Beatrice Messineo “Sanremo Musical” passa su pellicola e diventa un film.

Questa mattina la presentazione del film, al Teatro Ariston, alla presenza del ‘patron’ Walter Vacchino, degli autori e dell’assessore al Turismo Alessandro Sindoni.

La storia del Festival di Sanremo è indelebile nel cuore degli amanti della musica e rivive in un musical che sta per girare tutta Italia. Domani sera, come è giusto che sia', all'Ariston di Sanremo, la casa del Festival. Si parte venerdì sera per una tre giorni di grande show nel teatro che ha visto crescere la manifestazione simbolo della cultura pop del nostro Paese.

“Sanremo Musical” è nato in un camerino dell'Ariston tre anni fa dall'idea di chi segue e ospita il Festival da sempre. È realizzato e prodotto dalla Sanremo Musical S.r.l. di Walter Vacchino, autori Isabella Biffi e Salvatore De Pasquale.

La storia narra di otto giovani cantanti e attori che vengono proprio invitati al Teatro Ariston per preparare un musical dedicato al Festival della Canzone Italiana. E i giovani artisti non sanno chi li abbia veramente convocati.

Sanremo Musical non è solo un omaggio alle canzoni che hanno partecipato, è un ripercorrere anche la storia e le evoluzioni del costume del nostro Paese negli ultimi 70 anni. Nel musical si raccontano i sogni, le certezze e le paure di otto giovani artisti che amano il Festival.