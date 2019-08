Riva Ligure: lunedì prossimo doppio appuntamento in piazza Matteotti per la rassegna 'Sale in Zucca'

Lunedì prossimo a Riva Ligure, per ‘Sale in Zucca’, serata dedicata alle favole per grandi e bambini con Fiorenzo Cersosimo con il libro ‘Il Favoliere di F’ e Renata Cantamessa, la Fata Zucchina con il libro ‘Il mistero del Grandalbero’.

Prosegue con il doppio appuntamento la rassegna promossa dall’Amministrazione comunale di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem. Animali parlanti e magie, l’eterno conflitto tra Bene e Male nei racconti affascinanti del folletto “F”. Una Fata, protagonista di una favola agricola che porterà il pubblico a scoprire i prodotti ortofrutticoli e tante ricette favolate e gustose. Un libro che è anche gesto di solidarietà per raccogliere fondi per il Gaslini di Genova.

Gli incontri della rassegna ‘Sale in Zucca’ per parlare, discutere, stare insieme e confrontarsi su temi di grande attualità, sono presentati dal giornalista Claduio Porchia proseguono con cadenza settimanale, ogni lunedì e sempre alle 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero. Sotto il calendario dei prossimi incontri del mese di agosto.

Llunedì 12 Donatella Alfonso con ‘Uccidete Guido Rossa: vita e morte dell'uomo che si oppose alle Br’ e il maresciallo dei carabinieri Antonio Brunetti presenta il libro ‘I 31 uomini del Generale’.

Lunedì 19 Roberto Centazzo presenta la commedia gialla e il Libretto rosso dei pensieri di Miao e ‘Oltrepassare’ storie di frontiera di Arturo Viale.

Lunedì 26 ‘Leonardo a tavola’ conferenza di Barbara Ronchi della Rocca.