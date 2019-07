Vasia: sabato la presentazione del libro “Maddalena e il mondo oltre gli ulivi” di Laura Marvaldi

Proseguono gli incontri con l'autore organizzati dall'Associazione “Antica Contea di Pietralata” a Vasia.

Il prossimo appuntamento è per sabato alle 17 con l'autrice Laura Marvaldi, presentata da Fabio Natta, con il romanzo “Maddalena e il mondo oltre gli ulivi”. L'evento avrà luogo nei giardini dell'ex asilo San Giuseppe, in via case Martini 6, dove con l'occasione verrà inaugurato anche il murales realizzato da Davide Donatelli.