Bordighera: questa sera secondo appuntamento con “Un mare di sapori” sul lungomare Argentina

Dopo il grande successo della prima serata della sesta edizione di “Bordighera un Mare di Sapori” evento organizzato dalla Confcommercio di Bordighera in collaborazione con il Comune. I ristoratori del lungomare si preparano per la seconda serata gastronomica .



“Siamo pienamente soddisfatti del risultato di questa prima serata - afferma il presidente di Confcommercio Bordighera Gianluca Berlusconi - che ha avuto in termini di presenze, una grande affluenza di pubblico, ci prepariamo a queste ultime due serate ancora con più entusiasmo auspicando lo stesso risultato”.

Un pubblico diversificato attratto oltre che dall'offerta di prodotti enogastronomici anche dalla dimensione dinamica dell'evento. I gamberi di Sanremo con taboulè, l’octopus burger, il risotto ai frutti di mare, la tartare di tonno riso venere e burrata, la ceviche di ombrina e taboulè, la lasagnetta di mare e verdure, le mezze maniche al pesto di cuore di bue e pesce spada , l’insalata di polpo con trombette, sono solo alcuni dei piatti golosi, che potranno essere degustati accomodandosi sulle grandi tavolate distribuite lungo tutto il percorso del lungomare a partire dal ristorante Argentina sino al ristorante Agua.

I ristoratori faranno omaggio ai visitatori della rassegna del primo ricettario creato dagli chef “Mare di sapori” accompagnato da un curioso abecedario, disponibile presso le postazioni dei ristoranti

Non solo cucina ma anche musica, questa sera: milonga al chiosco della musica dalle 20, a seguire concerti musicali dal vivo con Ambaradan & Smartphonic, FeelingGood, Zingarò, Taità, Lorenzo & Prita.