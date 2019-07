Ediliamo è il negozio digitale per la rubinetteria bagno, i brand di punta a prezzi concorrenziali e in pronta consegna

Il bagno ha cambiato veste nel corso degli anni ed è attualmente lo spazio per eccellenza in cui vivere a 360 gradi la cura della persona. La sua rilevanza ha alimentato lo sviluppo di progetti d’arredamento, con il rilancio di elementi d’arredo pratici ed efficienti, senza rinunciare alla piacevolezza dal punto di vista estetico.

La rubinetteria fa parte degli aspetti che incidono sul risultato finale e per questa ragione vanno valutate anche le specifiche tecniche da adottare nel bagno. La pressione dell’acqua è tra le principali: il valore della pressione può essere appurato dall’idraulico o, più in generale, dai tecnici di settore.

La rilevazione, che interessa vasca, doccia e servizi igienici, va condotta prima di eseguire l’installazione della rubinetteria. Un’altra saliente fase preliminare è il controllo delle dimensioni delle prese disponibili, presenti nel lavandino, doccia, vasca da bagno.

Quando si tratta di vagliare il miscelatore, va tenuta in considerazione la qualità della fattura, incluso quindi il materiale, perché da ciò dipende: la durata, la semplicità con cui avviene la manutenzione e in che misura contribuisce a preservare l’igiene dell’ambiente.

Preferire un articolo a un altro è talvolta questione di dettagli. Sono allora le rifiniture a far propendere verso un certo prodotto. Le varianti, quanto a design, non mancano. Ci sono opzioni adatte a ogni gusto, basta cercare nei cataloghi dei migliori operatori specializzati.

