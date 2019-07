Sanremo: "Un'estate in villa 2019", domenica l'appuntamento con Andy_Bluvertigo e Massimo Cotto

Dopo il successo dei concerti di Fabrizio Bosso & Mauro Ottolini e dei For North (in collaborazione con il Festival UnoJazz&Blues) a "Un’estate in villa 2019" arrivano Andy_Bluvertigo e Massimo Cotto con uno spettacolo in cartellone per domenica 21 luglio a Villa Ormond a Sanremo. Suonovisione è il nome scelto per la serata della rassegna estiva nell’esclusiva villa sanremese.



"Un percorso che vedrà l’alternanza sul palco di musica e parole in nome del rock in un racconto a quattro mani in cui Massimo Cotto interverrà con aneddoti ed estratti del suo libro appena uscito Rock Live (Mondadori) e Andy costruirà intorno un viaggio di canzoni. Si potranno ascoltare brani cult di David Bowie, Bob Marley, Lou Reed e molti altri. - spiegano gli organizzatori - Un omaggio particolare andrà al primo sbarco sulla Luna, che in questi giorni compie 50 anni, con videoproiezioni che accompagneranno l’ esibizione di Andy".



"Ad anticipare la performance sarà, il giorno prima, sabato 20 luglio (ore 18.30) l’inaugurazione della mostra di opere di Andy_Bluvertigo dal titolo “Fluorescenze” organizzata dal Club Tenco che sarà visibile presso la sede del Club fino al 31 luglio (dal mercoledì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 - ingresso gratuito). - aggiungono - L’inizio della serata a Villa Ormond è previsto per le ore 21.30 mentre l’aperitivo alla presenza degli artisti alle ore 20.15".



"Il prossimo e ultimo appuntamento con Un’estate in villa 2019 è in cartellone per venerdì 2 agosto con Dario Vergassola e lo spettacolo 'Sparla di me'. L'ingresso ad ogni singola serata è di 15 euro. Per le prevendite 0184 544633 e il giorno dello spettacolo i botteghini saranno aperti dalle ore 18.00 a Villa Ormond".