Imperia: venerdì prossimo al Maci di Villa Faravelli concerto della band imperiese 'Efem System'

Venerdì prossimo al parco di Villa Faravelli, dopo lo straordinario successo del ‘Dust Off Days Festival’ che, giovedì scorso ha regalato una serata all’insegna della musica e dell’arte, ospiterà un nuovo appuntamento dedicato alla live music.

Dalle 19, infatti, la band imperiese Efem System, in occasione del suo decennale, organizzerà un grande evento musicale nella splendida location del Museo di Arte Contemporanea di Imperia, che vedrà la partecipazione di altri due gruppi noti del territorio, The Roommates e gli Electric Circus, oltre ad altri musicisti che in questi anni hanno collaborato con la band.