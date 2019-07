Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 7 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 7 LUGLIO

SANREMO



9.00. Giornata finale della ‘Summer Cup under 14 femminile’. Circolo Tennis Sanremo di corso Matuzia, fino al 7 luglio (più info)



19.30. Baby Show del Teatro dei mille colori a cura di Salvatore Stella + Music time con Doriano Ponziani che propone un viaggio musicale nel panorama nazionale e internazionali a 360 gradi. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.45. Per i festeggiamenti patronali di San Siro, solenne Concelebrazione Eucaristica in piazza San Siro presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta, vescovo diocesano e concelebrata dai sacerdoti della città + premiazioni dei vari tornei + consegna della tradizionali ‘mescìe’ a cura della ‘Famija Sanremasca’ e accensione del cosiddetto ‘fughetto de San Sci’

21.00. ‘Un sorriso per la Vita: gli inediti di Mister Pipoli con la band a Sanremo’: Concerto Rock solidale per sostenere la ricerca sul Neuroblastoma. Teatro Casinò Municipale

21.00. ‘Concerto per Dodo Goya’ a cura dell’‘Ottimo Massimo Grand Band’ condotta da Giampaolo Casati (trombettista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra) con, in qualità di ospiti, Pietro Tonolo (sax), Riccardo Zegna (piano) e John B. Arnold (batteria). Parco di Villa Ormond, ingresso ad offerta libera

IMPERIA



8.00. Escursione sul Monte Monega, nel Comune di Montegrosso Pian Latte, alla scoperta delle tradizioni dei pastori al confine sud delle Alpi, tra boschi di faggio e praterie d’alta quota. A cura dell’Associazione di guide ambientali-escursionistiche ‘Ponente Experience’ (10 euro). Ritrovo ad Imperia, info 347 6006939



8.00. ‘Il mare per tutti’: escursione in mare a favore di persone con disabilità a cura di APSD Stella Maris. Specchio acqueo di fronte a Porto Maurizio. Rientro previsto per le ore 13

16.30-19.30. ‘Cose di Montale’: esposizione a cura di Monica Giovinazzi dedicata alla poesia dell’autore ligure + workshop h 16.30/18.30. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea di Imperia, ingresso libero (info)

21.00. Incontro di Boxe Italia-Francia. A cura della AS.D. Fighting Boxe Imperia. Banchina Aicardi in Calata Cuneo



21.00. Per i 40 anni di attività del Coro polifonico dei Cantores Bormani, concerto itinerante diviso in due parti: prima parte presso l’Oratorio di San Pietro al Parasio dedicata alla musica sacra con i coristi accompagnati dall' OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza + seconda in Piazza Pagliari dedicata a repertorio profano



VENTIMIGLIA

8.00-20.00. ‘Domenica Insieme Estate’: Shopping in centro città a cura di Confesercenti con musica e animazioni (più info)



9.30. Dal Museo Preistorico dei Balzi Rossi alla Città Romana col SIMUVE free bus. Appuntamento con la guida davanti l’ufficio Iat di Ventimiglia. Prenotazione obbligatoria allo 0184 229507

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)



18.00. 4° Trofeo Enzo: regata tra i gozzi dei Sestieri in ricordo di Enzo Iannì e Enzo Serrecchia. Lungomare di Ventimiglia con arrivo Marina San Giuseppe-Bagni San Giuseppe



19.00. ‘AperiMare’: aperitivo in spiaggia con musica al ‘Miramare Beach’ in p.ta Oberdan n. 4 e al ‘Margunaira Beach’ via G. Marconi n. 3 (Marina S. Giuseppe)



21.15. ‘Come ti racconto Chopin’: curiosità sulla vita di Chopin tra racconti, musica e danza. Narratrice: Laura Enas. Con la Danza scuola ‘Il Cigno nero’. Musicisti: Angelica Murante al pianoforte e Giulio Cozzari al violoncello. A cura dell'associazione culturale Am'Arte. Chiesa di San Francesco nella città alta, ingresso libero

21.30. ‘Miss Italia’: sfilata con elezione di Miss Miluna. Belvedere Resentello

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

17.30. Visita guidata dove all'interno dell'Atelier si potranno ammirare alcune importanti opere facenti parte della collezione dell'artista. 7 euro a persona. Villa Mariani, Via Fontana Vecchia 5, info 0184 265556

18.00-19.30. Possibilità di visionare il diorama creato da Fulvio De Benedetti che riproduce fedelmente il paese alto. Sede dell’Associazione Mutuo Soccorso Pescatori, a circa 30 m da Porta Sottana

18.00-23.00. Mostra d’Arte Contemporanea: Poesia, Prosa, Artisti (vincitori edizioni precedenti) del Concorso ‘Premio Internazionale Regina Margherita’. A cura dell’Accademia Delle Muse di Bordighera. Alle ore 18, cerimonia di premiazione Artisti e poeti dell'ottava edizione 2019. Chiesa Anglicana

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



OSPEDALETTI



21.00. Visita guidata gratuita al borgo di Ospedaletti alla scoperta del primo Casinò d'Italia e del primo mercato dei fiori d'Italia, dove si correva il gran Premio di Formula Uno e motociclistico. Ritrovo davanti alla sede comunale di via XX Settembre, info 338 1375423

TAGGIA ARMA

21.00. Per la rassegna ‘Metti una sera in… Liguria’, ‘Taggia Storia suoni e sapori’: spettacolo musicale itinerante in collaborazione con l’Associazione Corelli. La manifestazione si svolge in tre postazioni diverse. Ritrovo in Piazza Eroi Taggesi (locandina)

21.30. Esibizione del gruppo musicale ‘The Grove’: cover band pop rock anni ’70 ’80 ’90. Il repertorio varia da canzoni italiane a brani internazionali. Piazza Chierotti



RIVA LIGURE



10.00-23.50. ‘Beer & Food Festival’: tre giorni con lo Street Food d’autore + Serata danzante con l’Orchestra 'Ivan Wild Boy'. Piazza Ughetto, fino al 7 luglio

DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato. Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena (ogni prima domenica del mese)

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



21.30. ‘Origins, Oriental e Fusion Dance Show’: spettacolo di danza Orientale, danza Tribal Fusion e giocoleria con il fuoco a cura dell’Associazione Luna di Ishtar e il suo corpo di ballo con la direzione artistica di Sonia Mari in collaborazione con Alessandra Gioia, Confusion Company e Leonardo Comunian. Villa Scarsella (10 euro)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. ‘Cartoon Show’: spettacolo per bambini in Piazza Torre Santa Maria

CERVO



18.00. Partenza da Palazzo Viale (fino a Montepiano) di un itinerario letterario sulle orme di Ambrogio Viale, Pietro Citati e Orsola Nemi. Appuntamento presso la Locanda Mandragola. Ai partecipanti sarà offerto il ricettario stregato ‘A tavola con lo Strega’: una raccolta di ricette ispirate al liquore Strega e all’Olio Carli

18.00. ‘Appuntamenti... con le meraviglie di Cervo’: itinerario didattico alla scoperta delle ricchezze storico-artistiche del Borgo. Ritrovo ai piedi del Borgo (Via Aurelia, fermata dell’autobus RT), info 338 6115007

21.30 (EVENTO ANNULLATO) Il vincitore del Premio Strega 2019 torna a Cervo sulla Piazza dei Corallini intervistato da Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo Rai. Reading di Eugenio Ripepi. Interventi musicali a cura di Davide Ravasio e Manuel Merlo. La serata sarà anche in LIS (Linguaggio dei Segni)



ENTROTERRA

AIROLE

21.00. Cinema all'aperto con la proiezione del Cartone Animato ‘Il Viaggio di Arlo’. Piazza del paese

APRICALE

10.00-19.00. Giornata in compagnia del ‘Mercato Animato’ con banchi di prodotti locali ed artigianali di qualità + dimostrazione distillazione della lavanda (h 10/12.30) + musica soft con chitarra d'accompagnamento a cura di Enzo (h 12.30/14.30) + truccamani con Marta Laveneziana (h 15/17) + spettacolo per bambini con ‘La storia dei calzini spaiati’ (h 17.30/18) + aperitivo in musica con Enzo (h 18/19)

BADALUCCO

17.30. Inaugurazione mostra personale ‘Oltre i confini’ dell'artista genovese Vincenzo Marino. UpArte Badalucco Art Gallery’ in piazza Duomo



BAJARDO



15.30. ‘Taxi Terapia’: giornata di festa per gli ospiti della Comunità Alloggio ‘Antonio Taggiasco’ di che, a bordo di vetture storiche, ripercorreranno un pezzo della storica prova del Rallly di Sanremo (centro paese fino al bivio di Berzi) + musica ed intrattenimento + premiazioni per gli ospiti della Comunità Alloggio con aperitivo estivo, info 366 3202306

CAMPOROSSO



15.30. ‘Summer Wellxess Day’: 3 ore di pura Danza, Divertimento, Cultura e Natura (Danza Moderna/ HipHop/Cercbio Aereo) + Rappresentazione Teatrale ‘Omaggio a Monet’ + alle 20.30, Flashmob. Centro G.Falcone in località Bigauda, info 340 9759458

DIANO CASTELLO

19.30. ‘Festa in Ciassa’: sagra gastronomica danzante con Gianni Rossi. Piazza Matteotti, anche domani. Servizio Bus Navetta gratuito dalle 19.00 alle 24.00 con partenza da Via C. Battisti, dal passaggio a livello (più info)

DOLCEACQUA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

DOLCEDO

19.00. Festa nel centenario della statua del Sacro Cuore: tradizionale processione annuale, con la partecipazione di SE Mons. Vescovo Guglielmo Borghetti, alcune Confraternite ed il Corpo bandistico ‘Città di Alassio’

MENDATICA



9.30. Escursione da San Bernardo di Mendatica al Monte Frontè: giro ad anello (10 euro a persona). Ritrovo a San Bernardo di Mendatica o alle ore 8.30 in Piazza Dante ad Oneglia, info 338 1375423



10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



MOLINI DI TRIORA

9.00. ‘Imparare a Sognare’: seminario dedicato ai desideri, alle emozioni e a come trasformarli in progetti. Il seminario è ad offerta libera. Munirsi di materassino da yoga o coperta da campeggio e pranzo al sacco. Frazione Glori (più info)

10.30. Nel 75° anniversario dell’eccidio di Molini di Triora e di Andagna, Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di Andagna + deposizione dell’omaggio floreale al cippo delle Vittime della Strage della Frazione e commemorazione ufficiale

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. ‘Il Mercato della Riviera dei Fiori’: la qualità e lo stile del made in Italy unita alle firme più cult. Portici del paese



17.45. Festa al santuario della Madonna dei Fanghi: Santa Messa alle ore 18 + Festeggiamenti in allegria alle ore 19

PRELA’

19.30. ‘A Valloria fai baldoria’, festa all’insegna della gastronomica nel paese della porte dipinte con serata gastronomica (piatto di Valloria, ravioli, Zemin, carne alla brace, spiedini, dolce della nonna, limoncino) e danzante con l’orchestra ‘Cristian & Luna Nueva’. Piazza della frazione di Valloria (info)

FRANCIA

MONACO

17.00. 14° Festival Internazionale di Organo di Monaco con Jean-Baptiste Monnot, organo, a cura della Direzione degli Affari Culturali. Cattedrale di Monaco (info)

