Questa sera a Riva Ligure, Street Food con l’orchestra Casadei e bus navetta gratuiti

Arriva a Riva Ligure il tour estivo di Mirko Casadei, alla guida della storica Orchestra Casadei. Questa sera l’artista si esibirà con uno spettacolo imperdibile che prevede in scaletta brani di repertorio che intrecciano suoni e sapori di generi musicali pop-folk di svariate provenienze (liscio, reggae, ska e taranta).



L’assessore al turismo Francesco Benza, considerando la grande affluenza di persone che parteciperanno all’evento, suggerisce, per ovviare a problemi di parcheggio, di usufruire dei bus navetta gratuiti che sono stati predisposti questa sera dalle 19.00 alle 01.00 e che dalla stazione di Taggia porteranno gli avventori direttamente a Piazza Ughetto.



Inoltre, per la prima volta Mirko Casadei presenterà live il nuovo singolo “Solo per stare con te”, già disponibile in radio e in digitale. Un brano, scritto a 4 mani insieme al cantautore Zibba, che racconta dei viaggi di ritorno a casa durante le calde notti estive, viaggi di lavoro che portano l’artista lontano da casa e dalla propria terra.



«”Solo per stare con te” parla di un viaggio lungo la penisola Italiana in un estate bollente – racconta Mirko Casadei - attraversando le meraviglie del nostro bel paese, percorrendo l’autostrada che mi porta lontano dalla mia terra. Viaggiare è per me la scuola di vita più importante, incontrare tante persone meravigliose, fare nuove esperienze, vedere posti straordinari. Poi però la voglia di ripartire si fa sentire presto, conto le ore che mi separano da casa mia, per vedere il mio mare, la mia Romagna, ma prima di tutto voglio tornare al più presto da lei. Il riff ripete queste parole Solo per stare con te...il mio grande amore, Noa la mia nipotina di 6 anni, è dedicata a lei questa canzone. Ho scritto questo testo insieme a Zibba, che ha anche curato la produzione in studio. Una bella persona e un grande professionista, un nuovo amico che ho incontrato nel mio viaggio musicale».



L’esibizione del musicista romagnolo sarà impreziosita dalla fisarmonica mediterranea di Manuel Petti il giovane direttore musicale della band, dalla nuova figura femminile dell’Orchestra Valeria Magnani al violino e voce, poi la voce e la chitarra di Stefano Giugliarelli, il sax e il clarinetto in do di Marco Lazzarini, la simpatia contagiosa del brasiliano Gil Da Silva (tromba, voce e percussioni) e da tutta la carica di Enrico Montanaro (batteria).