Progetto “Infermiere di famiglia”: ecco chi è e che cosa può fare per il territorio della nostra regione

Sempre più spesso si sente parlare dell'infermiere di famiglia, una figura che potrebbe diventare abituale anche nella nostra Liguria. In realtà, alcune fasi di sperimentazione si sono già svolte in settori geograficamente particolari, come la Val Trebbia, ed altre vallate interne saranno comprese nel corso di questo biennio 2019-2020 sull'onda di progetti nati a livello europeo.

Il Dottor Francesco Falli, Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di La Spezia, illustra un progetto che prenderà il via in molte regioni italiane.

In particolare, la Regione ha aderito al progetto di cooperazione Co.N.S.E.N.So che coinvolge la Regione Liguria e la Regione Piemonte per l’Italia, il Département du Var (Francia), l’Università di Primorskem (Slovenia) ed il Centro di eccellenza per le competenze imprenditoriali (Austria). L'obiettivo, chiaro e semplice, è di permettere alla popolazione più fragile di continuare, il più possibile, a vivere nelle proprie case.