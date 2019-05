Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 8 a domenica 12 maggio in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 8 MAGGIO

SANREMO

8.30-12.00. Trekking urbano e visita al Museo del Fiore. Illustrazione delle Erbe medicinali e Piante rare con Pier Franco Molinari dell’Iss Ruffini-Aicardi con supporto di Claudio Littardi, dell’AAGVO. Museo del Fiore a Villa Ormond, Corso Felice Cavallotti 113 (più info)



16.00-20.00. Installazione ‘Les Innocents’, opera realizzata nel 2000 dall'artista belga Julien Friedler. Mostra curata da Spirit of Boz in collaborazione con Polo Museale della Liguria, Comune di Sanremo, CMC/Nidodiragno e Associazione Pigna Mon Amour. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito, fino al 29 maggio (da martedì a domenica h 16/20, sabato h 16/22, lunedì chiuso)

19.30. ‘Non ci resta che… Ridere’: laboratorio iniziale a cura di Patrizia Campanile sullo ‘Yoga della Risata’. Sede dell’Associazione ‘On Stage’, Via Helsinore 25, info 347 2459547

IMPERIA

20.30. Per l’ultimo appuntamento 18/19 della rassegna ‘A cena tra Autori e Sognatori’, incontro con Davide Andracco, Emauele Boetti e Carola Zerbone e il loro libro ‘La Ciclabile dei Fiori, in Bici’. Evento a cura della libraia Nadia dell'associazione culturale Due parole in riva al mare (Cena + libro 35 euro). Ristorante Bistrò I Sognatori, Largo Varese 16, info 339 2877093

BORDIGHERA



15.00. ‘I luoghi di Claude Monet’: facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera e visita alla mostra a Villa Regina Margherita (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti Ufficio Turismo, Via Vittorio Emanuele 172, info 338 1375423

SANTO STEFANO AL MARE



9.00-18.00. Campionato Europeo della classe olimpica 470 con la partecipazione di 29 nazioni. Evento nautico organizzato dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con lo Yacht Club degli Aregai. Acque prospicienti Marina degli Aregai, fino al 14 maggio (più info)

FRANCIA

MONACO



10.00-19.30. ‘Ever Monaco 2019’ (14a edizione): salone di veicoli ecologici ed energie rinnovabili. Espace Ravel del Grimaldi Forum Monaco, fino al 10 maggio (per leggere il programma cliccare questo link o QUI)

20.00. Cena-spettacolo ‘Russia Loves Monaco’, in presenza di Meladze, Valeriya, Ani Lorak e Emin, quattro degli artisti più celebri e importanti dell’industria musicale russa. Salle des Etoiles, Le Sporting Monte-Carlo (info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



GIOVEDI’ 9 MAGGIO

SANREMO

11.00-19.00. ‘Le rose di Maggio’: esposizione floreale al Floriseum, Museo del Fiore di Villa Ormond (info)



16.00. ‘Artisti e Artiste liguri del ‘900’: gli storici dell’arte Alessio Santiago Policarpo e Federica Flore parlano di quattro grandi artisti contemporanei contraddistinti da percorsi diversi: Renata Cuneo, Giuseppe Balbo, Cesi Amoretti e Raimondo Sirotti. Sala consiliare di Palazzo Nota, ingresso libero



16.00-20.00. Installazione ‘Les Innocents’, opera realizzata nel 2000 dall'artista belga Julien Friedler. Mostra curata da Spirit of Boz in collaborazione con Polo Museale della Liguria, Comune di Sanremo, CMC/Nidodiragno e Associazione Pigna Mon Amour. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito, fino al 29 maggio (da martedì a domenica h 16/20, sabato h 16/22, lunedì chiuso)

16.30. Per ‘Il Maggio dei Libri’, presentazione del volume ‘Scheda Bianca’ di Valerio Venturi. Coordinamento a cura di Fabio Barricalla. Biblioteca Civica ‘Corradi’, via Carli 1, info 0184 531632

17.00. Per la festa dell’Europa, ‘Romanticismo tedesco’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretto dal M° Wladimir Lande con Alexander Hulshoff (Violoncello). Musiche di F. Mendelssohn Bartholdy, R. Schumann, J. Brahms (15 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (info)



18.30. Per l’evento collaterale della rassegna ‘Complice la Musica’, Concertino di recupero de Lastanzadigreta, Ex Oratorio Santa Brigida, Piazza Santa Brigida, ingresso libero

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)



16.00. Per il Ciclo di Conferenze ‘Luoghi dello spirito e comunità straniere in Riviera’ organizzato dalla Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi liguri, il prof. Alberto Guglielmo Manzoni interviene sulla presenza dei ‘Protestanti tedeschi a Bordighera e Sanremo’. Museo Clarence Bicknell, via Romana 39

OSPEDALETTI



11.00. ‘Riviera Electric Challence 2019’: sosta del Rally internazionale di auto elettriche – esibizione con bici elettriche. La Piccola, pista ciclabile

SANTO STEFANO AL MARE



12.00. Campionato Europeo della classe olimpica 470 con la partecipazione di 29 nazioni. Evento nautico organizzato dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con lo Yacht Club degli Aregai. Acque prospicienti Marina degli Aregai, fino al 14 maggio (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

17.00. ‘Maggio racconta la Musica’: salotto musicale e letterario. Il citarrista Corrado Cordova interviene su ‘La Chitarra e la Spagna… ma non solo’. Biblioteca Comunale ‘Alfea Possavino’, ingresso libero



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)



FRANCIA

MONACO

9.00-20.30. ‘Ever Monaco 2019’ (14a edizione): salone di veicoli ecologici ed energie rinnovabili. Espace Ravel del Grimaldi Forum Monaco, fino al 10 maggio (per leggere il programma cliccare questo link o QUI)

19.00-21.00. Creazione teatrale degli allievi della sezione teatrale del Liceo Albert Ier di Monaco, seguita da un dialogo con Robert Maggiori, filosofo e membro fondatore delle Rencontres Philosophiques di Monaco. Théâtre Princesse Grace (info)





VENERDI’ 10 MAGGIO

SANREMO



11.00-19.00. ‘Le rose di Maggio’: esposizione floreale al Floriseum, Museo del Fiore di Villa Ormond (info)



16.00-20.00. Installazione ‘Les Innocents’, opera realizzata nel 2000 dall'artista belga Julien Friedler. Mostra curata da Spirit of Boz in collaborazione con Polo Museale della Liguria, Comune di Sanremo, CMC/Nidodiragno e Associazione Pigna Mon Amour. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito, fino al 29 maggio (da martedì a domenica h 16/20, sabato h 16/22, lunedì chiuso)



16.00-18.00. Conferenza ‘Le Rose di Maggio’: ‘Forti come le Rose’ a cura di Nicoletta Campanella con la partecipazione di Ursula Salghctti Drioli Piacenza + ‘I vantaggi della paleo-agricoltura nella coltivazione delle Rose Antiche’ a cura di Rossella Ansaldi + In giro per l'Europa alla scoperta dei maggiori Concorsi Internazionali per Rose Nuove tenuta da Deborah Ghione + ‘Le nostre rose: tra immagini e storia’ con Alfredo Moreschi. Floriseum, Museo del Fiore a villa Ormond, Corso Felice Cavallotti 113, ingresso libero

17.00. Per la rassegna ‘Storia/storie’ promossa da CGIL e Anpi, lo storico Luca Borzani ed il saggista e linguista Vittorio Coletti dialogano sul tema ‘La città di oggi e di domani ed il ruolo dei cittadini, le trasformazioni sociali e politiche nei nostri contesti territoriali. Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso libero



18.00. La scrittrice e giornalista Concita De Gregorio incontra i lettori e firma le copie del suo nuovo libro ‘Nella notte’. Libreria Garibaldi, corso Garibaldi 8



18.30. Per l’evento collaterale della rassegna ‘Complice la Musica’ giornalista Paolo Pasi presenterà Gli strani amori della canzone, Ex Oratorio Santa Brigida, Piazza Santa Brigida, ingresso libero

20.00. ‘Desigual Friday’ (serata latino a 360°): Dinner Music (h 20) + Latino 360° (h 23) + Dance, Happy Music con Jeremie (Nice) e Dj Tex. Victory Morgana Bay, corso Trento Trieste 16 (info)

21.15. Per la rassegna ‘Complice la Musica’, ‘Viva Vecchioni’: talk show di parole e musica di e con Roberto Vecchioni e con Concita De Gregorio, Sergio Staino, Massimo Germini, Morgan. Presenta Antonio Silva. A cura del Club Tenco. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA

8.30-17.30. L’associazione di volontariato S.I.A.M.A. (Siamo Insieme per Auto Mutuo Aiuto) organizza un evento sul tema dell’adolescenza intitolato: ‘Ho ragione io!! Adolescenza e conflitti: necessariamente una guerra?’. Aula Magna del Polo Universitario Imperiese di via Nizza 8 (info)

16.00. Per gli Incontri di letteratura ‘Insieme… tra le righe’, concerto a cura di Edoardo Lanzi al violino e Sonia Soprano al Pianoforte, Villa Faravelli



21.15. ‘Il ClanDestino’: tributo a Fabrizio De Andrè, le sue canzoni, il suo pensiero, con Maurizio Pettigiani, percussioni, Luciano Corona, basso, Franco Mantero, tastiere, Stefano Cagnone, chitarra, Guido Della Pietra, chitarra, mandolino, bouzouki e Gil Vignati, voce. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 320 2127561

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

18.00. Per i Festeggiamenti Patronali di Sant’Ampelio 2019, ‘Assenzio, Impressionisti’: inaugurazione Mostra di pittura ad acquerello e scultura di Vito Mazzocchi, artista poliedrico. Centro Culturale Polivalente ex Chiesa Anglicana, Via Regina Vittoria, ingresso libero, fino al 20 maggio (h 10.30/12.30-15.30/19)

19.00. Festeggiamenti Patronali di Sant’Ampelio 2019: serate danzanti e gastronomiche a cura della Pro Loco Rinascita Borghettina con intrattenimento musicale a cura dei New Travelin Sound. Spianata del Capo, fino al 14 maggio

ARMA TAGGIA

10.00-19.00. ‘MediTaggiasca & Expo Valle Argentina-Armea’: due giorni di esposizione e vendita prodotti tipici del territorio lungo il centro storico pedonale di Taggia. Showcooking, con madrina d’eccezione BenedettaParodi, degustazioni, laboratori, mostre ‘en plein air’, momenti convegnistici e di intrattenimento. Anche domani (il programma) JPG Programma 2019 Meditaggiasca 20192

SANTO STEFANO AL MARE



12.00. Campionato Europeo della classe olimpica 470 con la partecipazione di 29 nazioni. Evento nautico organizzato dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con lo Yacht Club degli Aregai. Acque prospicienti Marina degli Aregai, fino al 14 maggio (più info)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

FRANCIA

GRASSE



10.00-20.00. Expo Rose: 8.500 rose in bouquet, 13.000 rose in vendita e 25.000 rose tagliate arricchiscono fontane e facciate. In programma: mostre floreali, attività festive, balli, strade profumate. Cours Honoré Cresp, Palais des Congrès, MIP, fino al 12 maggio (il programma)

MONACO

9.00-17.30. ‘Ever Monaco 2019’ (ultimo giorno della 14a edizione): salone di veicoli ecologici ed energie rinnovabili. Espace Ravel del Grimaldi Forum Monaco (per leggere il programma cliccare questo link o QUI)

10.30-18.00. Monaco E-Prix (3a edizione): campionato di Formula E per monoposto elettriche. Circuito cittadino (più info)



SABATO 11 MAGGIO

SANREMO



9.30. Convegno su ‘Quali prospettive per il florovivaismo mediterraneo 4.0. Il locale in un mondo globalizzato. Produzione, Ambiente, Paesaggio, Salute, Alimentazione’. Sala Convegni del Floriseum di Sanremo (il programma)



11.00-19.00. ‘Le rose di Maggio’: esposizione floreale al Floriseum, Museo del Fiore di Villa Ormond (info)



15.00. ‘Chicco Bedini Memorial’: Torneo Benefico amatoriale di Calcio Balilla organizzato dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi (iscrizione 10 euro). Villaggio dei Fiori, Via Tiro a Volo 3, info 339 4343351



16.00-22.00. Installazione ‘Les Innocents’, opera realizzata nel 2000 dall'artista belga Julien Friedler. Mostra curata da Spirit of Boz in collaborazione con Polo Museale della Liguria, Comune di Sanremo, CMC/Nidodiragno e Associazione Pigna Mon Amour. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito, fino al 29 maggio (da martedì a domenica h 16/20, sabato h 16/22, lunedì chiuso)



16.30. Federica Ottazzi e Cristina Lelio accompagnano i partecipanti in una passeggiata musicale dal titolo ‘Concerto per voce e chitarra’. Evento a cura della S.I.DE.F. (Società Italiana dei Francesisti), Sezione di Sanremo. Palazzo Roverizio, Via Escoffier 29, ingresso libero

17.30. Cerimonia di Premiazione della seconda edizione del Premio Artistico ‘Dalle pietre al cielo’ nato dalla collaborazione fra Pigna Mon Amour ed il Club per l’UNESCO di Sanremo. Centro storico



20.00. ‘SeaDuction - Every Saturday Night’: dinner music (h 20) + Party (dale h 23.30) con Djs Guests Rotation Andreino Voice, Stefano Riva Dj. Morgana Bay, info e prenotazioni 335 52 29 385 (più info)

21.00. Spettacolo teatrale di Enrico Brignano (20/30/40 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (info)



IMPERIA



22.00. Live Electronics Show – ‘Sette AFK’ + Dj Smooth. Csa La Talpa e l’Orologio (info)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

15.30. Cerimonia di chiusura dell’Anno accademico dell’Unitrè al Forte dell’Annunziata



16.30. Conferenza a cura del Servizio LILT ‘La Rinascita’ dal titolo ‘È Tempo di Rinascita! Storie di Forza, Coraggio e Speranza’. Intervengono il Prof. Dr. Claudio Battaglia, coordinatore della Breast Unit di Sanremo nonché Presidente LILT sez. Prov. Imperia-Sanremo, e la Dott.ssa Francesca Carè, Psicologa Psicoterapeuta. Centro Culturale S. Francesco, partecipazione libera (più info)



17.00. Presentazione del libro del prof. Enzo Barnabà ‘Il passo della morte’. Circolo dei Sardi ‘Grazia Deledda’ di via Roma 63, ingresso libero



18.30. ‘Seminario libero di canto’: incontro gratuito a cura della LlLT e dell’Associazione Controtempo durante il quale Mario Biagini insegnerà alcuni canti della tradizione afro-americana e afro-ispanica, tratti dal progetto Hidden Sayings - Parole nascoste. MAR Forte dell’Annunziata (più info)

VALLECROSIA

21.00. ‘U Scangiamentu d’a Scià Bregögliu’: spettacolo di teatro dialettale messo in scena dalla Compagnia du Teatru Ventemigliusu. Sala Polivalente del Comune in Via Cristoforo Colombo, ingresso gratuito ad offerta libera (più info)



BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

19.00. Festeggiamenti Patronali di Sant’Ampelio 2019: serate danzanti e gastronomiche a cura della Pro Loco Rinascita Borghettina con intrattenimento musicale a cura dei Full Optional. Spianata del Capo, fino al 14 maggio

21.30-00.00. Per i Festeggiamenti Patronali di Sant’Ampelio 2019, ‘A Tutto Tango’: settima edizione di tango argentino con i pluricampioni mondiali Edwin Espinosa e Alexa Yepes Arboleda. Stage, spettacolo e milonga. Chiesa Anglicana, solo su prenotazione: 339 7228903

ARMA TAGGIA

10.00-19.00. ‘MediTaggiasca & Expo Valle Argentina-Armea’: due giorni di esposizione e vendita prodotti tipici del territorio lungo il centro storico pedonale di Taggia. Showcooking, con madrina d’eccezione BenedettaParodi, degustazioni, laboratori, mostre ‘en plein air’, momenti convegnistici e di intrattenimento (il programma) JPG Programma 2019 Meditaggiasca 20192

SANTO STEFANO AL MARE



12.00. Campionato Europeo della classe olimpica 470 con la partecipazione di 29 nazioni. Evento nautico organizzato dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con lo Yacht Club degli Aregai. Acque prospicienti Marina degli Aregai, fino al 14 maggio (più info)

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la 16a ‘Rassegna Teatrale l'Albero in prosa 2019’, spettacolo teatrale ‘Cantico dei Cantici’ con Roberto Latini (15 euro). Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, info 0183 92733 (info)

DIANO MARINA

10.00. Visita guidata al patrimonio archeologico della città a cura del personale del Museo Civico di Diano Marina: Palazzo del Parco, Municipio, Area Prato Fiorito, Area Archeologica di San Siro (2 euro). Ritrovo presso il Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

21.00. Nell'ambito della rassegna ‘Primavera Musicale Dianese’, organizzata dall'Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese, concerto del Quartetto Pianistico Italiano, due pianoforti a otto mani. Musiche di B. Smetana, A. Glazunov, R. Wagner, V. Bellini. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero



CERVO



17.00. Per la rassegna ‘Cervo in blu…d’inchiostro’, John Cottingham, professore emerito di Filosofia della Religione all’Università di Londra, presenta ‘Perchè credere?’. Dialoga con l’autore la prof.ssa Lucinda Buja. Interprete il prof. Giorgio Durante. Oratorio di Santa Caterina , ingresso libero

ENTROTERRA

BORGOMARO



16.00. Presentazione del libro ‘Maddalena e il mondo oltre gli ulivi’ dell’autrice Laura Marvaldi. Considerazioni a cura della professoressa Camilla Berio. Palazzo Doria, ingresso libero

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

PIEVE DI TECO



20.45. ‘John Lennon, punto e… a capo’: reading di Matteo Treccani da un’idea di Giò Veneziani con Sergio Isonni (narratore) e Salvatore Rinaldi (voce, chitarra). Teatro Salvini (8 euro, gratuito per i minori di 15 anni), info 392 3772051



FRANCIA

GRASSE



10.00-20.00. Expo Rose: 8.500 rose in bouquet, 13.000 rose in vendita e 25.000 rose tagliate arricchiscono fontane e facciate. In programma: mostre floreali, attività festive, balli, strade profumate. Cours Honoré Cresp, Palais des Congrès, MIP, fino al 12 maggio (il programma)

DOMENICA 12 MAGGIO

SANREMO



8.00-20.00. Tradizionale ‘Fiera di Maggio’. Inizio di via Martiri della Libertà (adiacenze mercato annonario) e piazza Eroi Sanremesi



9.00-19.00. Mercato Antiquario con una selezionata raccolta di articoli di antiquariato e da collezione, così come oggetti dei tempi passati e curiosità di ogni genere. Piazza Eroi Sanremesi e Piazza Muccioli (ogni seconda domenica del mese)

11.00-19.00. ‘Le rose di Maggio’: esposizione floreale al Floriseum, Museo del Fiore di Villa Ormond (info)



16.00-20.00. Installazione ‘Les Innocents’, opera realizzata nel 2000 dall'artista belga Julien Friedler. Mostra curata da Spirit of Boz in collaborazione con Polo Museale della Liguria, Comune di Sanremo, CMC/Nidodiragno e Associazione Pigna Mon Amour. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito, fino al 29 maggio (da martedì a domenica h 16/20, sabato h 16/22, lunedì chiuso)



IMPERIA



17.30. ‘Dodici archetipi in cerca d'autore’: saggio finale del laboratorio condotto da Lauretta Dal Cin. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 329 9807369

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

16.00. Concerto della Classe di Canto Corale di Musica Antiqua di Dario Amoroso accompagnata da Andrea Verrando, Primo Florio e Angelo Bigazzi. Sala Polivalente Chiesa San Francesco in Ventimiglia alta, Via Garibaldi 35



18.00. ‘Le Donne al centro della scena’: incontro cantato ‘Invito al Canto’ coordinato da Mario Biagini e che vede la partecipazione fluida e attiva da parte di tutti i partecipanti. Mar, Forte dell’Annunziata (più info)

BORDIGHERA

9.30. Per i Festeggiamenti Patronali di Sant’Ampelio 2019, Marcia delle Palme di Bordighera organizzata da U Risveiu Burdigotu, in collaborazione con la C.R.I. di Bordighera. Raduno sulla Spianata del Capo alle ore 7.30. Partenza ore 9.30 (iscrizione 10 euro)

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

15.30. Per i Festeggiamenti Patronali di Sant’Ampelio 2019, Festa della Mamma: un pomeriggio per imparare a viaggiare in famiglia con piccole sfide, giochi e laboratori. Con la presenza speciale di Milena Marchioni - la mamma blogger numero uno in Italia - i genitori potranno scoprire trucchi e segreti, ma anche partecipare a divertenti workshops per ottenere l’attestato di Mamma Academy. Lungomare Argentina, presso il Chiosco della Musica

19.00. Festeggiamenti Patronali di Sant’Ampelio 2019: serate danzanti e gastronomiche a cura della Pro Loco Rinascita Borghettina con intrattenimento musicale a cura della Resonance Band. Spianata del Capo, fino al 14 maggio

SANTO STEFANO AL MARE



12.00. Campionato Europeo della classe olimpica 470 con la partecipazione di 29 nazioni. Evento nautico organizzato dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con lo Yacht Club degli Aregai. Acque prospicienti Marina degli Aregai, fino al 14 maggio (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



9.00. Escursione alla scoperta del Parco Naturale delle Alpi Liguri nell’Anello Gola di Gouta fino al Passo del Corvo con la guida di Ponente Experience Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo presso il parcheggio in località Bigauda, prima del Vivaio Noaro, info 391 1042608



DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)



PIEVE DI TECO

8.30-18.30. ‘ArtigianArte’: mercatino con espositori di artigianato artistico, laboratori per grandi e piccini, negozi aperti fino a sera, musica live e ‘Street Food’ proposto dai ristoratori e dalle botteghe locali. Vie e piazze del paese (ogni seconda domenica del mese)



PONTEDASSIO



9.00-16.00. 2a Passeggiata tra i borghi di Villa Viani, Villa Guardia e Bestagno alla scoperta delle antiche mulattiere e tesori dimenticati. A cura dall’Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo di Villa Guardia. Ritrovo nella piazzetta della Chiesa S.Margherita, partecipazione gratuita, info 334 7980872



REZZO



10.00. Il fascino dell’ombroso bosco di Rezzo: escursione nel Parco Naturale delle Alpi Liguri con le guide ambientali di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo alle 10 a Passo Teglia oppure alle ore 9 ad Imperia, info 338 7718703



FRANCIA

GRASSE



10.00-20.00. Expo Rose: 8.500 rose in bouquet, 13.000 rose in vendita e 25.000 rose tagliate arricchiscono fontane e facciate. In programma: mostre floreali, attività festive, balli, strade profumate. Cours Honoré Cresp, Palais des Congrès, MIP (il programma)





