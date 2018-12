Taggia: dopo 15 anni la strada di Beuzi sarà ultimata e diventerà pubblica, Conio "Dimostriamo l'efficacia della nostra azione amministrativa"

L’amministrazione comunale di Taggia, guidata dal sindaco Mario Conio chiude il 2018 mettendo sul piatto l’accordo per l’ottenimento della strada pubblica di regione Beuzi. E’ di questi giorni l’approvazione dell’atto novativo per la convenzione tra l’ente comunale, la società immobiliare Colli e Idroedil.



Si chiude così una questione rimasta aperta da 15 anni e per l’amministrazione si tratta del raggiungimento di uno degli obiettivi più importanti presenti all’interno del programma elettorale. La questione comporterà dei risvolti importanti soprattutto per gli abitanti di zona Beuzi.



“E’ una strada dimenticata per circa 15 anni perchè frutto di accordi del 2003 finalizzati all’ottenimento di una variante al piano regolatore che ha permesso la realizzazione di un lotto di discarica. - ricorda il sindaco di Taggia, Mario Conio - Tale strada, che all’epoca doveva essere concessa, per vari motivi, ostacoli e difficoltà non è mai arrivata nella pubblica disponibilità. Era per noi un punto del programma amministrativo e ci siamo impegnati ad inizio mandato in maniera fitta e decisa per raggiungere tale scopo”.



Un risultato per il Comune ottenuto dopo un percorso lungo e complesso. Almeno un centinaio gli incontri tra i vari soggetti per riuscire a trovare l'accordo, tanto che alcuni mesi fa la soluzione sembrava lontana rispetto ai termini oggi raggiunti con il nuovo atto. Una questione che si era rivelata piuttosto spinosa tanto che l'amministrazione comunale aveva scelto di farsi aiutare da un legale per riuscire a trovare la soluzione della pratica. Nell'arco di pochi mesi, lo scenario si è completamente ribaltato ed ora non solo la strada sarà ultimata e diventerà pubblica ma apparentemente senza alcun onere per il Comune.



Che cosa comporterà la convinzione siglata dal Comune con gli altri due soggetti? “Questa convenzione è favorevole per il comune di Taggia perchè a fronte dell’ottenimento di circa 3 chilometri di strada, il primo tratto stimato per un valore di circa 2 milioni di euro, il Comune non avrà nessun tipo di spesa perchè rimarranno a carico del soggetto privato le indennità di esproprio, l’ottenimento dei terreni le spese di collaudo e il termine di queste opere" - spiega il primo cittadino.



"E’ prevista la cessione in due momenti distinti, il primo tratto A-B, entro aprile 2019 ed il tratto finale che porta a Beuzi entro dicembre 2019. Adesso dovremo lavorare fattivamente per monitorare le attività che si svolgeranno per ottenere nell’anno prossimo questa strada. - aggiunge Conio - Il Comune non avrà oneri aggiuntivi perchè l’unico aspetto che rimane a carico nostro era già stato riconosciuto al momento dell’atto iniziale (2003 ndr), ovvero gli scomputi di tale intervento da possibili interventi nella zona di Piano Regolatore D1, che è una zona industriale. All’epoca tale scomputo aveva una portata ben più ampia anche perchè la zona D1 comprendeva tutta l’area occupata dal progetto del Project Financing (Impianto di trattamento rifiuti ndr). Oggi la possibilità di insediare nuove attività è assai limitata al netto del Project che è in fase di definizione”.



L’ottenimento di questa strada come andrà ad incidere per gli abitanti del Comune di Taggia? “E’ prima di tutto un grande risultato per la collettività ed un segno di grande attenzione per i cittadini di Beuzi che per troppo tempo sono stati dimenticati ed hanno subito il danno di numerosi lotti di discarica. - replica il primo cittadino - Noi ci eravamo presi l’impegno di intervenire proficuamente nei loro confronti. Questo è un primo tassello che andiamo a mettere in questa direzione. Con soddisfazione posso dire che chiudiamo il 2018, un anno dopo il nostro insediamento, con questo ulteriore importante risultato che voglio accumunare a quello delle caserme Revelli (LEGGI LA NOTIZIA QUI), con cui dimostriamo l’efficacia della nostra azione amministrativa”.



La strada che sarà ultimata nel 2019 diventando finalmente comunale è importante perchè collegherà lo svincolo autostradale con l’abitato di Beuzi. Queste persone avranno finalmente una via d’accesso prioritaria, rapida e sicura evitando così di dover continuare ad essere costrette a percorrere lunghe strade impervie ed in pessime condizioni.