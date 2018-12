Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 13 a domenica 16 dicembre in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE

SANREMO



9.00-13.00. Rassegna letteraria del ‘Libro per Bambini e Ragazzi’ (1a edizione) a cura dell’Associazione Pigna Mon Amour. Ex Chiesa di Santa Brigida e Auditorium Scuola Italo Calvino fino al 15 dicembre, ingresso libero (i dettagli a questo link)

10.00-19.00. ‘Winter Wonderland’: mercatino natalizio a cura del Tommy Services Events. Piazza Colombo, fino al 6 gennaio

10.00. ‘Jazzin’: mostra fotografica a cura di Umberto Germinale su Miles Davil e i musicisti che negli anni hanno suonato con lui. A cura di Dem’Art Società Cooperativa. Forte di Santa Tecla, fino al 27 dicembre



18.00. Per il ciclo ‘Prendiamoci cura del nostro cuore’, incontro sul tema ‘Metabolismo: incroci pericolosi’ con interventi di Stefania Demontis (dietologa) su ‘Ho a Cuore la dieta’ + Maurizio Raffa (Diabetologo) su ’Metabolismo: incroci pericolosi’ + Giovanni Mascelli su ‘Attività Fisica e Prevenzione Cardiovascolare’ . Sala del Palazzo Roverizio, ingresso libero, info 333 3999900



18.00. ‘Rendez-Vous Café Philo’, incontro a cura della S.I.DE.F. (Società Italiana dei Francesisti): il Dr. Julien Simonpieri commenta il film 'Il mio Godard – Le redoutable'. Café Philo’, piazza Borea d’Olmo 2

20.00. Prima presentazione del libro ‘Sognando la Luna – Il mio viaggio nel cryptoworld’ del giovane sanremese Alessio Ferraro. Hotel Morandi di Sanremo, corso Matuzia 51, evento gratuito, info 392 3490077



20.30-22.00. Incontri gratuito dedicato all’introduzione alle tecniche di rilassamento promosso dall’I.R.F.A. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) e A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul lavoro). Sede dell’Associazione Integrabili, Ex Scuderie Villa del Sole, C.so Mazzini 3, info 329 9593336

IMPERIA

18.00. ‘In Libreria aspettando il Natale’: Maurizio Albertini presenta ‘Uomini, Alberi, Pietre’. Libreria Mondadori, via Don Abbo 5

VENTIMIGLIA

17.00. ‘Strena de Deinà’ (34esima edizione): consegna d’un dono rituale al primo cittadino da parte delle Associazioni cittadine. Sala Consiliare del Comune

BORDIGHERA



9.30 & 11.00. ‘Concerti per le scuole’: classico appuntamento di Natale con la Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Massimo Merone e con il coro ‘Voci del cuore’ composto dagli alunni della Scuola Primaria Edmondo De Amicis di Bordighera. Palazzo del Parco (più info QUI)

10.00-18.00. XIX edizione dei ‘Presepi…sotto le Stelle’ a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle. Borghetto San Nicolò, Via G. Mameli 83 presso i locali della Parrocchia, sotto i portici, ex ufficio postale, fino al 13 gennaio (premiazione di tutti i presepi il 13 gennaio alle h 15)

12.00-18.00. Ponente International Film Festival 2018: festival/rassegna dedicato alle produzioni del Mediterraneo con film prodotti da soggetti europei, nord africani, mediorientali e balcanici. A cura dell’associazione ‘Decima Musa’. Cinema Olimpa e Cinema Zeni, fino al 15 dicembre, ingresso libero (il programma a questo link)



17.30. Inaugurazione del Grande Presepe di Natale realizzato da Alessio e Fulvio Debenedetti. Mercato Coperto di Bordighera in Piazza Garibaldi (dal lunedì al sabato h 8/13-16/19)



RIVA LIGURE



16.00. ‘Menestrun de Deinà’: recital con poesie, musica e canti della tradizione a cura della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Residenza La Grange, via Castello

DIANO MARINA



10.00-24.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio (5 euro all’ora, 2 euro noleggio pattini. Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10.30/12.30-14/24)

FRANCIA

MENTON

10.00-19.00. Natale a Mentone: Animazioni, workshop, giostre e mercatino di Natale e molto altro. Jardins Biovès, Esplanade e mail Francis Palmero, fino al 6 gennaio (il programma a questo link)

MONACO

11.00-21.00. Villaggio di Natale con attività gratuite, addobbi e spettacoli magici. Port Hercule, fino al 6 gennaio (più info)

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio all’aperto. Porto di Monaco (da lunedì a giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica h 11/21. Dal 23/12/2018 al 6/01/2019 h 11/23)

20.00. Concerto di Natale con la partecipazione del coro delle classi dell'Accademia Rainier III. Chiesa Saint-Charles

20.00. ‘Oskara’: rappresentazioni coreografiche di Kukai Dantza & Marcos Morau / La Veronal. A cura del Monaco Dance Forum. Opera di Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)

20.30. ‘Fabrice Luchini et moi’: commedia di e con Olivier Sauton. Théâtre des Muses (info)

NICE



11.00-20.00. Villaggio di Natale. Place Masséna - Jardin Albert Ier, fino al 31 dicembre (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it





WORK IN PROGRESS...





VENERDI’ 14 DICEMBRE

SANREMO



9.00-13.00. Rassegna letteraria del ‘Libro per Bambini e Ragazzi’ (1a edizione) a cura dell’Associazione Pigna Mon Amour. Ex Chiesa di Santa Brigida, fino al 15 dicembre, ingresso libero (i dettagli a questo link)



9.00-13.00. Rassegna letteraria del ‘Libro per Bambini e Ragazzi’ (1a edizione) a cura dell’Associazione Pigna Mon Amour. Scuola Borgo Rodari, Scuola Dante Alighieri, fino al 15 dicembre, ingresso libero (i dettagli a questo link)

10.00-19.00. ‘Winter Wonderland’: mercatino natalizio a cura del Tommy Services Events. Piazza Colombo, fino al 6 gennaio

10.00. ‘Jazzin’: mostra fotografica a cura di Umberto Germinale su Miles Davil e i musicisti che negli anni hanno suonato con lui. A cura di Dem’Art Società Cooperativa. Forte di Santa Tecla, fino al 27 dicembre



14.00-22.00. Sesta edizione della ‘Sanremo Tattoo Convention’: tre giorni di tatuaggi con la partecipazione di 140 professionisti di fama mondiale provenienti da Italia, Russia, Polonia, Inghilterra, Francia, Svizzera e Germania. Palafiori di corso Garibaldi, fino al 15 dicembre (più info a questo link)

16.00-18.00. Per l’Università delle Tre Età - Unitre, lezione sulla ‘Storia dell’Arte Giapponese’ tenuta da Grazia Maria Bonomo sul tema ‘Ikebana, la via dei fiori. L’antica arte della composizione floreale giapponese’. Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, ingresso libero

17.00. Intrattenimento musicale a cura dei ‘The Brilliant Tina Linetti’s’: brani italiani di fama internazionale tratti dai repertori di artisti quali Domenico Modugno, Renato Carosone, Lillo e Greg e arrangiati in modo originale in stile Lindy Hop e Swing anni Cinquanta. Piazza Borea D’Olmo



18.00. Inaugurazione mostra di pittura contemporanea dal titolo ‘Tra sogno e realtà’ dell'artista Giovanni Zungri, allievo di Adriano Fida. Galleria d'Arte Bonbonniere, corso Inglesi 3, fino al 10 gennaio (h 16/21)

20.00-02.00. ‘Desigual Friday’ (serata latino a 360°): Dinner Music (h 20) + Latino 360° (h 23) + Dance, Happy Music con Jeremie (Nice) e Dj Tex. Victory Morgana Bay, corso Trento Trieste 16



20.30. 45a edizione dell’Oscar dello Sport Imperiese: consegna di benemerenze e riconoscimenti relativi all’attività sportiva 2018 di atleti e sodalizi sportivi del territorio provinciale. Sul palco giovani talenti, atleti affermati, tecnici, dirigenti e rappresentanti di diverse federazioni sportive nazionali per un totale di oltre 120 premiati nelle diverse categorie. Cinema Teatro Centrale



21.00. Note di Natale’: spettacolo di musiche, danza e canto a cura dello Studio Sanremo Musica 2000. Al termine piccolo buffet per gli Auguri Natalizi. Sala di Palazzo Roverizio, ingresso gratuito



21.00. Concerto per Assefa: presentazione del nuovo cd dei Mystic Now Quartet: Diego Genta, pianoforte; Mauro Parrinello, contrabbasso; Vincenzo Malacarne, violoncello; Lorena De Nardi, voce. Forte di Santa Tecla, ingresso ad offerta libera

IMPERIA



10.00-12.30. Giornata Mondiale della Disabilità: Progetto CATS. Festival delle Abilità plurali: Cinema, Arte, Teatro, Sport. Auditorium della Camera di Commercio, via T. Schiva (info)



16.30. Per il ciclo ‘Essere nel tempo’ (8a edizione), incontro sul tema ‘Flussi e cristalli. La percezione del tempo nella rivoluzione digitale’ tenuto da Pasquale Indulgenza, dell’Associazione Culturale ‘M. De lommaso’. Biblioteca Leonardo Lagorio, ingresso libero

VENTIMIGLIA



17.30. Presentazione romanzo ‘I due Mondi di Haingel’ di Lucia Morlino. Introduce Mara Cilli. Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1



21.00. ‘Moi’: spettacolo teatrale sulla tragica vicenda della scultrice Camille Claudelle, scritto da Chiara Pasetti e interpretato dall’attrice Lisa Galantini. Evento organizzato dall’associazione Penelope. Teatro Comunale

VALLECROSIA

17.30. Presentazione del libro ‘Sulle tracce dei Catari’ di Graziano Consiglieri, presentato da Salvatore La Mendola. Sala Polivalente comunale

BORDIGHERA



8.00-19.00. Grande Presepe di Natale realizzato da Alessio e Fulvio Debenedetti. Mercato Coperto di Bordighera in Piazza Garibaldi (dal lunedì al sabato h 8/13-16/19)



9.30 & 15.00. ‘Concerti per le scuole’: classico appuntamento di Natale con la Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Massimo Merone e con gli studenti con il coro ‘Voci del cuore’ composto dagli alunni della Scuola Primaria Edmondo De Amicis di Bordighera (spettacolo delle h 15 aperto al pubblico). Palazzo del Parco (più info QUI e QUI)

10.00-18.00. XIX edizione dei ‘Presepi…sotto le Stelle’ a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle. Borghetto San Nicolò, Via G. Mameli 83 presso i locali della Parrocchia, sotto i portici, ex ufficio postale, fino al 13 gennaio (premiazione di tutti i presepi il 13 gennaio alle h 15)

10.30-19.00. ‘La Voce del Cuore’: incontro letterario con Sergio Cioli su come utilizzare un libro per comunicare con noi stessi in modo divertente e creativo, utilizzando parole, una penna e tante matite colorate. Libreria Amico Libro in via Vittorio Emanuele II, 30, via Roma 91, info 340 8056610

11.30-18.00. Ponente International Film Festival 2018: festival/rassegna dedicato alle produzioni del Mediterraneo con film prodotti da soggetti europei, nord africani, mediorientali e balcanici (h 11.30, 17 & 18). A cura dell’associazione ‘Decima Musa’. Cinema Olimpa e Cinema Zeni, fino al 15 dicembre, ingresso libero (il programma a questo link)



14.30. ‘Un itinerario romano da scoprire’: passeggiata sulla via Romana fino alla sede dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri + visita alla mostra ‘Clarence Bicknell in the past for the future Inter-relazioni (5 euro). Ritrovo davanti al palazzo del Parco, info 0184/351181



15.30. Canti natalizi dei bambini della scuola di via Pelloux. Palazzo del Parco



17.30. Presentazione romanzo ’Baci da Bordighera’ di Gesuino Collu (ed. Leucotea) Dialogo con l'autore a cura del dott. Matteo Moraglia, editore di Leucotea, e Doriana Valesini. Libreria AmicoLibro

DIANO MARINA

10.00-24.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio (5 euro all’ora, 2 euro noleggio pattini. Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10.30/12.30-14/24)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



21.00. Per la Giornata Mondiale della Disabilità, Vittorio De Scalzi In Concerto, Evento a cura di SPES. Cinema Cristallo (info)



TRIORA



10.00. ‘Il tuo albero a Realdo – Natale 2018’ : concorso organizzato dalle Associazioni Pro Loco Realdo e APS Realdo Vive dove i partecipanti devono realizzare una rivisitazione a tema libero del tradizionale albero di Natale con esposizione negli angoli più caratteristici di Realdo, iscrizione gratuita, fino al 6 gennaio (più info)

FRANCIA

MENTON



10.00-19.00. Natale a Mentone: Animazioni, workshop, giostre e mercatino di Natale e molto altro. Jardins Biovès, Esplanade e mail Francis Palmero, fino al 6 gennaio (il programma a questo link)

MONACO

11.00-22.00. Villaggio di Natale con attività gratuite, addobbi e spettacoli magici. Port Hercule, fino al 6 gennaio (più info)

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio all’aperto. Porto di Monaco (da lunedì a giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica h 11/21. Dal 23/12/2018 al 6/01/2019 h 11/23)



18.30-22.30. Serata di gala per bambini ‘Kids Nite attorno al mondo’: laboratori, cena, spettacolo e dj a sostegno dell'associazione ‘Les Enfants de Frankie’. Le Sporting Monte-Carlo (più info)



20.00. Per Monaco Dance Forum, ‘Grand Finale’: rappresentazioni coreografiche della Hofesh Shechter Company. Grimaldi Forum Monaco, Salle Prince Pierre (più info)



20.30. ‘Fabrice Luchini et moi’: commedia di e con Olivier Sauton. Théâtre des Muses (info)

NICE



11.00-20.00. Villaggio di Natale. Place Masséna - Jardin Albert Ier, fino al 31 dicembre (più info)



SABATO 15 DICEMBRE

SANREMO



9.30. ‘Il Barattolo d'emergenza: metti al sicuro la tua salute’: workshop organizzato dal Lions Club International - Multidistretto 108 Italy, in collaborazione con il Distretto 108 Ia3 ed il Comune di Sanremo. Sala convegni del Grand Hotel & Des Anglais in Corso Imperatrice 134, salita Grande Albergo (il programma a questo link)



10.00. ‘Jazzin’: mostra fotografica a cura di Umberto Germinale su Miles Davil e i musicisti che negli anni hanno suonato con lui. A cura di Dem’Art Società Cooperativa. Forte di Santa Tecla, fino al 27 dicembre

10.00-19.00. ‘Winter Wonderland’: mercatino natalizio a cura del Tommy Services Events + laboratorio Creativo h 16/17. Piazza Colombo, fino al 6 gennaio



10.00-13.00. Per la Giornata Mondiale della Disabilità, incontro dal titolo ‘Tutti in rete per crescere: inclusione, autonomia, sport’ + Mostra di pittura con i lavori del Centro Diurno di Sanremo. Villa Ormond (info)

10.00. Celebrazione del Soroptimist Day nel 70° Anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo. Intervengono: Fulvia Capalbo, Presidente Soroptimist Club Sanremo, Don Luca Salomone, Parroco Santa Maria Maddalena in Bordighera, sul tema ‘Rispetto dei diritti dei più deboli. Situazione dell’estremo ponente’ + Intermezzo musicale. Biblioteca Civica ‘Francesco Corradi’, Via Carli 1



12.00. 34° campionato invernale ‘West Liguria’ – 3a tappa ‘Autunno in regata’: competizione velica nelle specchio antistante la città, anche domani (più info)



12.00-22.00. Sesta edizione della ‘Sanremo Tattoo Convention’: tre giorni di tatuaggi con la partecipazione di 140 professionisti di fama mondiale provenienti da Italia, Russia, Polonia, Inghilterra, Francia, Svizzera e Germania. Palafiori di corso Garibaldi, fino al 15 dicembre (più info a questo link)



13.00. ‘Area Sanremo concerti di Natale’: esibizione di alcuni tra i finalisti del concorso musicale ‘Area Sanremo Tim 2018’, selezionati per partecipare al contest ‘Sanremo Giovani’ i cui vincitori concorreranno alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Piazza Eroi Sanremesi, Fontana Siro Carli

17.00 & 19.00. Commedia dialettale itinerante ‘I Prumesci Spuuxi’ (due rappresentazioni): un classico della letteratura italiana rivisto in chiave sanremasca ambientato in angoli suggestivi della Pigna, con protagonisti i ragazzi del corso di dialetto. A cura della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Centro storico ‘La Pigna’

18.30. ‘Area Sanremo concerti di Natale’: esibizione di alcuni tra i finalisti del concorso musicale ‘Area Sanremo Tim 2018’, selezionati per partecipare al contest ‘Sanremo Giovani’ i cui vincitori concorreranno alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Piazza Borea D’Olmo

18.30. Intrattenimento musicale ‘Jazzin’: ‘Ottimo 4 Tet” presenta un viaggio fra ritmi e suoni d’America. Forte di Santa Tecla, ingresso libero

20.00. ‘SeaDuction - Every Saturday Night’: dinner music (h 20) + Party (dale h 23.30) con Djs Guests Rotation Andreino Voice, Stefano Riva Dj. Morgana Bay, info e prenotazioni 335 52 29 385 (più info)

IMPERIA

9.30. Incontro pubblico dal titolo ‘Quale sanità per la provincia di Imperia?’. Intervengono Mary Albanese, impiegata Asl, e Mariano Mij medico Ospedale Imperia (Rifondazione Comunista) facenti parte della commissione sanità di Potere al Popolo. Biblioteca civica L. Lagorio, piazza De Amicis

15.00-17.00. Ultima lezione del Corso di Balli Occitani per principianti a cura del Comitato Territoriale UISP di Imperia. Palestra ex GIL di Piazza Roma a Porto Maurizio, info 338 8741468

16.00-19.00. ‘In Libreria aspettando il Natale’: incontro con i lettori e firmacopie con Nadia Forte. Libreria Mondadori, via Don Abbo 5



20.45. ‘Giochi & follie in piscina’: otto giochi che richiedono abilità, acquaticità e tanta voglia di divertirsi a cura della P.A. Croce Bianca Imperia con la collaborazione di Ode20.it. Piscina Cascione, info ed iscrizioni 380 6462288



21.00. Per il ‘Teatro del Mare’, ‘Le Cose da Solo’: concerto del cantautore ligure Zibba + esibizione dei Seawards (1a parte). Auditorium del Museo Navale di Imperia in via Scarincio 7, info 339 5753743



21.00. Ultimo concerto della prima stagione culturale della Concattedrale intitolata E20 con protagonista il Coro S. Maurizio diretto dal M° Giorgio Revelli. In programma musiche natalizie con canti tradizionali e di compositori noti e meno noti. Duomo di San Maurizio, ingresso libero



21.15. Reportage fotografico delle Gianchette a cura di Marco Donatiello. Teatro dell'Attrito, info 328 9663179



VALLECROSIA



18.00-23.30. ‘Castagnero Goes To Liguria’: evento a cura dei ‘Maestri del Gusto’ del Birrificio Castagnero. Jadò lunch & wine (più info)



20.45. Concerto Natalizio Gospel a cura della Family Band Gospel Choir. Teatro della Parrocchia di San Rocco



BORDIGHERA



8.00-19.00. Grande Presepe di Natale realizzato da Alessio e Fulvio Debenedetti. Mercato Coperto di Bordighera in Piazza Garibaldi (dal lunedì al sabato h 8/13-16/19)



10.00-18.00. XIX edizione dei ‘Presepi…sotto le Stelle’ a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle. Borghetto San Nicolò, Via G. Mameli 83 presso i locali della Parrocchia, sotto i portici, ex ufficio postale, fino al 13 gennaio (premiazione di tutti i presepi il 13 gennaio alle h 15)

15.00. Per l’ultimo giorno del Ponente International Film Festival 2018, Sfilata di cani (iscrizioni partire dalle 10). Giardini del Palazzo del Parco, info 392 5995651 (più info)



15.00-17.00. Per i ‘Pomeriggi di Scrittura’, incontro sul tema ‘L'Autobiografia, un incontro con se stessi’ (5 incontri a cadenza mensile da ottobre 2018 a febbraio 2019). ‘La Comunità del Futuro’, Via Hortensia 9, info 320 0221011



16.45. Presentazione romanzo ‘Era meglio orfani’ scritto da Fulvio Rombo, pubblicato dalla casa editrice ‘L’Erudita’ di Roma. Il prof. Nanni Perotto conduce la conversazione con l’autore, inframmezzata dagli interventi artistici di Simone Guerrucci, Massimo Ghione e Sonia Fallico. Chiesa Anglicana

21.00. La Compagnia Stabile di Vallecrosia Teatro della Luna presenta ‘Taxi a due piazze’, due atti comicissimi di Ray Cooney, in cui il protagonista, ricco di fantasia e molto intraprendente pianifica una doppia vita affettiva (7 euro). Palazzo del Parco

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ‘Natale a Villa Boselli’ (5a edizione): spettacoli di magia, intrattenimenti musicali, laboratori creativi, trucca bimbi, bolle di sapone, mercatino natalizio. Partecipano i volontari della Protezione Civile Comunale e la banda musicale ‘P. Anfossi’. Per i bambini, il trenino e i gonfiabili gratuiti. Via P. Boselli e via Magellano

21.00. 'Via Così': concerto musicale eseguito dal Maestro Gianni Martini a cura dell’oratorio Madonna Miracolosa di Taggia. Evento benefico con offerte destinate alle attività per i ragazzi. Salone Opere Parrocchiali in via Ruffini



DIANO MARINA



10.00-24.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio (5 euro all’ora, 2 euro noleggio pattini. Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10.30/12.30-14/24)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



17.30. Presentazione del libro di Roberto Centazzo ‘Operazione sale e pepe’. Sala Polivalente, ingresso da piazzale San Filippo, ingresso libero

SEBORGA

10.00-18.00. Esposizione fotografica ‘Seborga nel Tempo’. Via A. Maccario, fino al 15 gennaio 2019, ingresso libero



TRIORA



10.00. ‘Il tuo albero a Realdo – Natale 2018’ : concorso organizzato dalle Associazioni Pro Loco Realdo e APS Realdo Vive dove i partecipanti devono realizzare una rivisitazione a tema libero del tradizionale albero di Natale con esposizione negli angoli più caratteristici di Realdo, iscrizione gratuita, fino al 6 gennaio (più info

FRANCIA

MENTON



10.00-19.00. Natale a Mentone: Animazioni, workshop, giostre e mercatino di Natale e molto altro. Jardins Biovès, Esplanade e mail Francis Palmero, fino al 6 gennaio (il programma a questo link)

MONACO

11.00-22.00. Villaggio di Natale con attività gratuite, addobbi e spettacoli magici. Port Hercule, fino al 6 gennaio (più info)

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio all’aperto. Porto di Monaco (da lunedì a giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica h 11/21. Dal 23/12/2018 al 6/01/2019 h 11/23)



19.30. Finale del Concorso Internazionale di Piano a 4 Mani con l'Orchestra dei solisti di Monte-Carlo diretta da Jean Louis Dedieu, a cura del Lions Club di Monaco. Salon Eiffel dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo (info)



20.00. Per ‘Monaco Dance Forum’, ‘Noè’: rappresentazioni coreografiche di Thierry Malandain del Malandrain Ballet Biarritz. Grimaldi Forum Monaco, Salle des Princes (più info)



20.00. ‘Luisa Miller’ di Giuseppe Verdi: Melodramma tragico in tre atti. Libretto di Salvatore Cammarano tratto dall'opera teatrale Kabate un Liebe (Intrigue et amour) di Friedrich von Schiller. Creazione: Napoli, Teatro San Carlo, 8 dicembre 1849. Auditorium Rainier III (più info)

20.30. ‘Fabrice Luchini et moi’: commedia di e con Olivier Sauton. Théâtre des Muses (info)

NICE



11.00-20.00. Villaggio di Natale. Place Masséna - Jardin Albert Ier, fino al 31 dicembre (più info)



DOMENICA 16 DICEMBRE

SANREMO

10.00. ‘Jazzin’: mostra fotografica a cura di Umberto Germinale su Miles Davil e i musicisti che negli anni hanno suonato con lui. A cura di Dem’Art Società Cooperativa. Forte di Santa Tecla, fino al 27 dicembre

10.00-19.00. ‘Winter Wonderland’: mercatino natalizio a cura del Tommy Services Events + spettacolo itinerante ‘Gli invasati Natalizi h 15/18. Piazza Colombo, fino al 6 gennaio

10.30-14.30. ‘Nataleremo Bassettando’: riunione dei ‘cani salsiccia’ per festeggiare l’arrivo del Natale all’insegna della Bassottomania e del Buonumore. Ritrovo in Piazza Borea d’Olmo (il programma a questo link)

10.30. ‘Costruiamo insieme un nuovo manifesto civico per Sanremo: idee e progetti per i prossimi 5 anni’: incontro pubblico a cura del Centrosinistra cittadino aperto a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alle forze democratiche. Cinema Centrale, Sala Tabarin, Via Matteotti



12.00-21.00. Sesta edizione della ‘Sanremo Tattoo Convention’: ultimo di tre giorni di tatuaggi con la partecipazione di 140 professionisti di fama mondiale provenienti da Italia, Russia, Polonia, Inghilterra, Francia, Svizzera e Germania. Palafiori di corso Garibaldi (più info a questo link)



12.00. 34° campionato invernale ‘West Liguria’ – 3a tappa ‘Autunno in regata’: competizione velica nelle specchio antistante la città (più info)



15.00. Rassegna letteraria del ‘Libro per Bambini e Ragazzi’ (ultimo giorno della 1a edizione): grande festa del libro delle Storie + spettacolo teatrale ‘Calvino incontra i poeti del passato’ + Baratto del libro usato e Book Crossing + letture animate. A cura dell’Associazione Pigna Mon Amour. Ex Chiesa Santa Brigida, Piazza Santa Brigida, ingresso libero (i dettagli a questo link)

16.00. ‘Strenna per Gin De Stefani’: poesia e musica dedicate al poeta e commediografo sanremasco, cultore di storia e tradizioni locali. Evento all’insegna del folklore e della musica d’intrattenimento con la partecipazione dell’Orchestra a plettro ‘Circolo Euterpe’ di Sanremo. Circolo Ligustico Arte e Ambiente. Ex Chiesa Santa Brigida

17.00. Intrattenimento musicale itinerante a cura del Corpo Bandistico Città di Sanremo con una sfilata per le vie cittadine



18.30. Evento per la raccolta fondi per il progetto internazionale di CNA Impresa Sensibile per le donne del Villaggio di Munkamba in Congo con brindisi di Natale a cura della CNA Impresa Donna. Teatro dell’opera del Casinò

18.30. ‘Jazzin’: intrattenimento musicale a cura del ‘Bellato Pettigiani acoustic band’ in quadri sonori acustici. Forte di Santa Tecla, ingresso libero

IMPERIA

10.00-19.00. Open Day alla Piscina Cascione per brindare al Natale con sorprese, divertimento, offerte, promozioni e tantissimo altro

18.00. ‘In Libreria aspettando il Natale’: incontro con i lettori e firmacopie con Giuseppe Conte. Libreria Mondadori, via Don Abbo 5



18.30. ‘Aperidolphin 2.0’: aperitivo dedicato al progetto di ricerca Delfini del Ponente a cura della cooperativa Costa Balenae con foto, video ed aneddoti accompagnati da buon cibo e vino. Ristorante La Libecciata (15 euro), info 348 5675479

BORDIGHERA



8.00-19.00. Grande Presepe di Natale realizzato da Alessio e Fulvio Debenedetti. Mercato Coperto di Bordighera in Piazza Garibaldi (dal lunedì al sabato h 8/13-16/19)



10.00-19.00. ‘BordiChristmas 2018’: giornata dedicata allo shopping natalizio, ricca di eventi rivolti ai bambini e agli adulti con spettacoli di animazione e giocoleria, cori gospel, mercatini di Natale e prelibatezze natalizie. A cura della Confcommercio di Bordighera. Grande Isola chiusa al traffico nel Centro Cittadino

10.00-18.00. XIX edizione dei ‘Presepi…sotto le Stelle’ a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle. Borghetto San Nicolò, Via G. Mameli 83 presso i locali della Parrocchia, sotto i portici, ex ufficio postale (premiazione di tutti i presepi il 13 gennaio alle h 15)

17.00. Saggio di danza dell’Associazione sportiva A.S.D. Dance Art Project in collaborazione con la SPES di Ventimiglia (10 euro). Palazzo del Parco, info: 347 7551476

TAGGIA ARMA

8.00-18.00. Fiera di Santa Lucia. Vie del centro a Taggia

9.30-14.30. 17a e 18a lezione del Corso di I° livello per il conseguimento della Patente di ‘Assaggiatore di Vino’ e conseguente iscrizione all’Albo Nazionale degli Assaggiatori di Vino ONAV (nel pomeriggio esame finale). Convento dei Domenicani (i dettagli a questo link)

10.00-18.00. ‘Città del Presepi’: la Natività di Gesù per le vie del centro storico (feriali h 15/18, festivi 10/12-15/18), info 0184 475176

DIANO MARINA



10.00-24.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio (5 euro all’ora, 2 euro noleggio pattini. Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10.30/12.30-14/24)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



21.00. ‘Tra sacro e profano’: ironico viaggio tra il mondo sacro, il gospel e il pop rock in un coinvolgente duello musicale. A cura dell’associazione ‘Voci e note sotto le Stelle’. Cinema Cristallo, ingresso libero



MENDATICA



9.00. ‘L’Inverno tra le Malghe’: escursione a Poilarocca, Case Penna e U Lagu a cura dalla Pro Loco di Mendatica (10 euro). Ritrovo a Mendatica, info 338 3045512



POMPEIANA



16.30. Concerto di Natale dei bambini della Scuola Primaria con la Banda Musicale di Pompeiana, presso la Chiesa N.S. Assunta + Festa dell'Albero a cura di Sgarzeline & Pelandrui e cioccolata calda offerta dal Sindaco

SEBORGA

10.00-18.00. Esposizione fotografica ‘Seborga nel Tempo’. Via A. Maccario, fino al 15 gennaio 2019, ingresso libero



TRIORA



10.00. ‘Il tuo albero a Realdo – Natale 2018’ : concorso organizzato dalle Associazioni Pro Loco Realdo e APS Realdo Vive dove i partecipanti devono realizzare una rivisitazione a tema libero del tradizionale albero di Natale con esposizione negli angoli più caratteristici di Realdo, iscrizione gratuita, fino al 6 gennaio (più info

FRANCIA

MENTON



10.00-19.00. Natale a Mentone: Animazioni, workshop, giostre e mercatino di Natale e molto altro. Jardins Biovès, Esplanade e mail Francis Palmero, fino al 6 gennaio (il programma a questo link)

MONACO



10.30. ‘U Giru de Natale’ (percorso di 10 km a Monaco) a cura dell'Associazione Sportiva della Sicurezza Pubblica di Monaco. Port de Monaco (più info)



11.00-21.00. Villaggio di Natale con attività gratuite, addobbi e spettacoli magici. Port Hercule, fino al 6 gennaio (più info)

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio all’aperto. Porto di Monaco (da lunedì a giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica h 11/21. Dal 23/12/2018 al 6/01/2019 h 11/23)



11.00. Proiezione del film ‘Follie d’inverno’ di George Stevens, con Fred Astaire e Ginger Rogers, a cura degli Archivi Audiovisivi di Monac. Grimaldi Forum Monaco, Salle Camille Blanc (info)



15.00. Per ‘Monaco Dance Forum’, ‘Noè’: rappresentazioni coreografiche di Thierry Malandain del Malandrain Ballet Biarritz. Grimaldi Forum Monaco, Salle des Princes (più info)



15.00. Concerto di musica da camera con Véronique Audard, clarinetto, Anne Maugue, flauto, Franck Lavogez, basso, Jean-Marc Jourdin, oboe, Didier Favre, corno e Sophia Steckeler, arpa. Auditorium Rainier III (info)

16.30. ‘Fabrice Luchini et moi’: commedia di e con Olivier Sauton. Théâtre des Muses (info)

NICE



11.00-20.00. Villaggio di Natale. Place Masséna - Jardin Albert Ier, fino al 31 dicembre (più info)

Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate