Ventimiglia: gli Auguri dallo "staff" redazionale de 'La Voce Intemelia'

Come è bella tradizione, iniziata nel 2006, lo "staff" di redazione della "Voce Intemelia" (mensile di informazione e cultura locale) fondato a Ventimiglia nel 1946 dal dott. Emilio Azaretti, si è ritrovato con il direttore Gianni Cortesi e la gentile signora Graziella, in un noto locale intemelio per lo scambio degli auguri di Buon Anno. Nella foto scattata da Pino Facciolo vediamo un momento del brindisi augurale esteso a tutti i lettori. I partecipanti all'incontro hanno ricevuto in gradito omaggio l'Agenda 2019 confezionata dalla tipografia Alzani di Pinerolo, con l'augurio di costruire un mondo migliore, riporta in copertina i fuochi di artificio da Lourdes e sul retro una bella poesia a firma di Silvia Neuhold intitolata "AveMaria" riportata qui di seguito:

"Non dire "Ave Maria",

Se non provi gioia

nel sentire la Parola di Dio.

Non dire "Piena di Grazia",

se non riconosci i doni

che Dio ti ha fatto.

Non dire "Il Signore è con te"

Se non senti che Dio è vicino.

Non dire "benedetto"se non credi

di poter essere santo.

Non dire "Madre di Dio"

Se non ti comporti da figlio.

Non dire "Prega per noi",

se non ti preoccupi del tuo prossimo.

Non dire "peccatori", se guardi la

pagliuzza nell'occhio del tuo vicino.

Non dire "morte", se non credi

che sia la porta della nuova vita.