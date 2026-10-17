Vallecrosia al mare, gli X-Treme Hornets a Bologna per l'All-Stars di Beyblade (Foto)

Il Ponente ligure si prepara a scendere in arena sul palcoscenico nazionale del Beyblade X. Domenica 18 ottobre gli X-Treme Hornets, realtà del territorio impegnata nella diffusione della passione per Beyblade X, saranno presenti a Bologna per l’All-Stars GSI 2026, il grande appuntamento organizzato da Gear Sports Italia al Grand Tour Italia, in via Paolo Canali 8.

A rappresentare il club saranno tre giovani blader: Manuel Gorlatto, conosciuto come BladerM, Andrea Di Leo, nickname Dillyx, e Giacomo Rossi, conosciuto come Jaxson Cross. Ad accompagnarli sarà Alessandro Gorlatto, leader e rappresentante degli X-Treme Hornets, che guiderà la delegazione in questa importante esperienza sportiva.

190 blader da tutta Italia: in palio il primo titolo All-Stars

L’evento di domenica riunirà 190 blader selezionati da tutta Italia attraverso la stagione Ranked, pronti a confrontarsi per conquistare il titolo di primo campione Gear Sports Italia.

Una sfida che rappresenta uno dei momenti più attesi per la community italiana di Beyblade X: strategia, tecnica, preparazione delle combo e capacità di adattarsi all’avversario saranno elementi fondamentali in una competizione nella quale ogni lancio può fare la differenza.

Il fine settimana bolognese si sviluppa su due giornate: sabato 17 ottobre è dedicato al Team Open 2026, con 64 squadre, mentre domenica 18 ottobre sarà la volta dell’All-Stars, riservato ai blader qualificati.

Ospiti speciali e spettacolo: un evento oltre la competizione

Ad arricchire il programma ci saranno anche ospiti conosciuti dagli appassionati. Tra quelli annunciati da Gear Sports Italia figurano Spavald92, content creator, Marlene De Giovanni, voce italiana di Number One, e Alessandro Fattori, voce di Khrome Ryugu.

Due giornate pensate non soltanto per la competizione, ma anche per riunire giocatori, famiglie, creator e appassionati provenienti da diverse parti d’Italia, dando spazio alla community che ruota attorno al mondo Beyblade X.

L’organizzazione ha inoltre annunciato la presenza di negozi partner, tra cui Bakuten Box, Nerdpoint, Takonerd Forlì, Bladers Bazar, Ocelos e Il Brigantino di Voghera. Quest’ultimo metterà a disposizione anche un servizio dedicato alla manutenzione e alla riparazione di Beyblade e launcher, con possibilità di personalizzazione degli accessori.

Gear Sports Italia ha comunicato inoltre la propria presenza nel registro delle società sportive del CONI a seguito dell’affiliazione al CSEN, un passaggio che accompagna lo sviluppo del progetto sportivo e delle sue attività.

X-Treme Hornets: il Ponente ligure in una community nazionale

Per gli X-Treme Hornets la trasferta di Bologna è molto più di una semplice giornata di gare. È l’opportunità di portare tre propri rappresentanti in un contesto nazionale, confrontarsi con giocatori provenienti da tutta Italia e dare visibilità a una realtà che nel Ponente ligure promuove la passione per Beyblade X attraverso incontri, battle, tornei e momenti di condivisione.

Dietro ogni lancio ci sono preparazione, studio delle combinazioni, capacità di leggere la partita e voglia di migliorarsi. Ma ci sono anche amicizia, rispetto dell’avversario e la possibilità, soprattutto per i più giovani, di conoscere persone che condividono la stessa passione.

È proprio questo lo spirito che gli X-Treme Hornets vogliono portare a Bologna: non soltanto la voglia di vincere, ma anche l’orgoglio di rappresentare il proprio territorio e la propria community.

La partecipazione all’All-Stars GSI 2026 si inserisce nel percorso di crescita del club, con l’obiettivo di far conoscere sempre di più Beyblade X nel Ponente ligure e avvicinare nuovi ragazzi a un’attività capace di unire gioco, strategia, competizione e socialità.

Domenica, quindi, gli occhi saranno puntati sull’arena di Bologna. Per BladerM, Dillyx e Jaxson Cross sarà una giornata da vivere fino all’ultimo lancio, portando con sé i colori e l’entusiasmo degli X-Treme Hornets.

E per il Ponente ligure sarà un’occasione per farsi conoscere anche fuori dai confini regionali, in una community italiana che continua a crescere.