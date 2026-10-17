Rally storico, Delecour allunga e vede il trionfo a Sanremo

Trentotto secondi di vantaggio per Francois Delecour dopo il PS9 dello European historical rally championship: altri otto secondi di vantaggio guadagnati dal francese su Maciej Lubiak, che confermano ancora di più la sua leadership nella tappa sanremese della competizione e avvicinano sempre di più Delecour al trionfo.

1:32'00.4 è il suo tempo attuale, e anche lungo la Carpasio - Ville San Pietro si è confermato tra i migliori, con il secondo tempo più veloce dietro a Jari-Matti Latvala. Per gli italiani i migliori e attualmente medaglia di legno sono Zippo e Nicola Arena, mentre si trova al momento in 14sima posizione la coppia formata da Maurizio Pagella e Roberto Brea.

Nel circuito italiano continua a dominare Il Valli dopo il ritiro di Da Zanche a seguito dell'incidente di ieri pomeriggio, ma sono solo 14 i secondi di vantaggio rispetto all'italomonegasco Elio Cortese. Sarà un testa a testa tra i due fino alla fine, anche a causa del distacco di quasi tre minuti rispetto al duo Volpato/Sordelli, che quasi sicuramente porteranno a casa il terzo posto. Il sanremese Maurizio Pagella, affiancato da Brea sulla Porsche 911, è invece quinto in questo momento.

Si attende ora il passaggio nel pomeriggio lungo la Caravonica - Rezzo che segnerà la conclusione del rally storico, con il passaggio il Pian di Nave alle 17.