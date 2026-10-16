Santa messa, marcia panoramica di 10 km, giochi e caldarroste: a Vallebona torna la Festa d'autunno (Foto)

Una giornata di sport, condivisione e divertimento. A Vallebona torna la tradizionale Festa d'autunno. La 38esima edizione andrà in scena domenica 18 ottobre presso il centro ricreativo e sportivo Fabio Taggiasco dalle 9 alle 17.

Dopo la celebrazione della santa messa si terrà la marcia panoramica di 10 km non competitiva. "A Vallebona torna la tradizionale festa d'autunno" - fa sapere don Salvatore - "Al mattino, alle 9.15, verrà celebrata da don Salvatore la santa messa. Uniti nel cammino di fraternità e di amicizia, nella gioia di stare insieme, verrà rivolto un pensiero anche al mondo bisognoso di pace e di serenità. A seguire, partirà la marcia non competitiva di dieci chilometri. Durante il percorso vi sarà un punto ristoro. Alla conclusione, verso mezzogiorno, a tutti i concorrenti verrà dato un primo piatto e, inoltre, si potranno degustare piatti tipici e buon vino".

L'evento, proposto dalla parrocchia in collaborazione con la Pro Loco e il Comune, continuerà anche nel pomeriggio. "Sono previsti, al pomeriggio, giochi, grandi attrazioni, la stima della toma, la pesca di beneficenza, caldarroste, frutta e, infine, la grande tombolata con premi per i partecipanti" - svelano gli organizzatori - "Il divertimento è assicurato. In caso di maltempo, le attività si svolgeranno al coperto".