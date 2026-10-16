Rally Storico di Sanremo, Francois Delecour allunga dopo la quarta prova (le immagini dal riordino di piazza Colombo)

Si è concluso in piazza Colombo il primo riordino del 41° Sanremo Rally Storico, con gli equipaggi che hanno completato le prime quattro prove speciali della giornata e si preparano ad affrontare la seconda parte della tappa. Al comando della classifica assoluta c'è sempre il francese François Delecour, navigato da Gordon sulla Peugeot 306 Maxi, che consolida la propria leadership con il tempo di 40'29.6. Alle sue spalle si conferma la Porsche 911 di Lubiak-Dachowski, ora staccata di 20”2, mentre in terza posizione troviamo la Subaru Impreza GT di De Mevius-Jalet, a 32”4 dalla vetta. Una prima parte di gara che conferma l'elevato livello dei protagonisti al via, con vetture e piloti di grande esperienza impegnati sulle strade tecniche dell'entroterra imperiese.

Il riordino sanremese rappresenta una pausa importante dopo una mattinata intensa, iniziata alle 8.30 con la partenza da Pian di Nave. Gli equipaggi hanno affrontato in successione la San Romolo-Ghimbegna, la Bivio Ceppo-Badalucco, la Molini-Buggio e la Semoigo-Bajardo, quattro prove che hanno messo alla prova piloti e navigatori tra tratti veloci, curve impegnative e continui cambi di ritmo. La prima parte della giornata si è chiusa con il rientro delle vetture in città, dove gli appassionati hanno potuto ammirare da vicino le auto storiche protagoniste della competizione.

Le immagini del riordino, scattate da Erika Bonazinga, accompagneranno il racconto di questo appuntamento che unisce la tradizione rallistica sanremese a una sfida sportiva di respiro internazionale.