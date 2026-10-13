73° Rallye di Sanremo. Davide Nicelli torna con la Pegeout 208

Dopo una lunga pausa, per Davide Nicelli è giunto il momento di rimettere il casco e tornare in abitacolo. Lo farà nella 73ª edizione del Rallye Sanremo, in programma tra il 15 e il 17 ottobre, settimo e ultimo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally e valido anche per il calendario dell'European Rally Trophy.

Per questo prestigioso impegno stagionale, il pilota di Stradella si appresta a vivere una novità di rilievo: dopo aver disputato la prima parte di stagione al volante della Renault Clio Rally5, torna in gara su una Peugeot 208 Rally4, esattamente a distanza di un anno dall'ultima volta.

La scelta di cambiare vettura per l'appuntamento ligure nasce da una precisa contingenza sportiva. Avendo già conquistato con due gare d'anticipo il Campionato Italiano Rally5 e ormai ipotecato anche il titolo italiano R1, Nicelli non ha più la necessità di ripresentarsi al via con la Clio. Valutando i vari scenari futuri, si è così concretizzata l'opportunità di affrontare il Sanremo al volante di una vettura della classe superiore, la Rally4, mantenendo inalterato il resto del pacchetto tecnico e logistico. Al suo fianco, sulla vettura della Giak Sport Rent, ci sarà sempre Martina Bertelegni, con il supporto di Pirelli per gli pneumatici e il sostegno della scuderia Sport & Comunicazione e degli sponsor.



Davide Nicelli (Foto Max Ponte)



Per Nicelli il Rallye Sanremo sarà principalmente una gara test in vista delle prossime stagioni. Affrontare un contesto così iconico e prestigioso come quello delle strade liguri rappresenta un banco di prova d'eccellenza, con un'edizione che si presenta particolarmente rinnovata nelle prove speciali, confermandosi tra le più difficili, tecniche e insidiose del panorama nazionale, dove le incognite meteorologiche tipiche del periodo potrebbero ulteriormente rimescolare i valori in campo.

L'obiettivo principale del pilota sarà quello di trovare un ottimo feeling con la vettura, impostando una crescita progressiva prova dopo prova nel confronto diretto con i migliori specialisti delle due ruote motrici e dei vari trofei promozionali. Senza guardare in modo esasperato alla classifica generale, la gara servirà per accumulare dati e sensazioni utili per il futuro. La trasferta ligure vedrà inoltre Nicelli partecipare al trofeo Pirelli Star Due ruote motrici, un'occasione per raccogliere punti e suggellare al meglio il finale di stagione sulle prove speciali del Ponente ligure.