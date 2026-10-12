Riviera Volley Sanremo, l’Under 15 Edil-Zanotto Marco S.r.l. vince la finale per il 7° posto al Torneo Tessitore

Una bella esperienza di sport, crescita e condivisione per la Under 15 Maschile della Riviera Volley Sanremo, targata Edil-Zanotto Marco S.r.l., protagonista alla sua prima partecipazione al Torneo Tessitore di Sanremo. La formazione matuziana ha conquistato la finale per il 7°-8° posto, riuscendo poi a chiudere la manifestazione con una vittoria contro l’ASD Toirano. Un risultato positivo per il gruppo, che ha affrontato il torneo con entusiasmo e determinazione, mostrando buone qualità sia sul piano tecnico sia sotto il profilo della collaborazione in campo.

Per alcuni ragazzi si è trattato delle prime esperienze in una competizione di questo tipo, un’occasione preziosa per prendere confidenza con il gioco e confrontarsi con avversari più esperti. Fin dalle prime partite, la squadra ha dimostrato unità, spirito di gruppo e capacità di collaborare nelle diverse fasi di gioco, elementi fondamentali per costruire un percorso sportivo solido. Naturalmente il lavoro da svolgere è ancora molto, ma la voglia di migliorarsi e l’entusiasmo mostrato dai giovani atleti rappresentano segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Il piazzamento assume un valore ancora maggiore considerando che molti dei giocatori della Riviera Volley Sanremo sono ancora Under 14 e si sono quindi misurati con formazioni di buon livello, in una categoria superiore alla propria età. Un confronto impegnativo, che ha permesso ai ragazzi di mettere alla prova le proprie capacità, individuare gli aspetti sui quali lavorare e acquisire esperienza utile per le prossime sfide. Il Torneo Tessitore si è così trasformato in un’importante tappa nel percorso di crescita del gruppo, al di là del risultato finale.

A testimoniare il livello della manifestazione è anche il valore delle squadre partecipanti: le prime quattro formazioni del torneo avevano conquistato, nella scorsa stagione, il primo posto nei rispettivi campionati regionali di categoria, guadagnandosi così l’accesso al campionato nazionale. Un contesto competitivo che ha offerto ai giovani atleti matuziani la possibilità di confrontarsi con avversari di alto livello e di misurare i progressi compiuti durante il lavoro in palestra.

A scendere in campo con la maglia della Riviera Volley Sanremo sono stati il capitano Simone Pirrone, insieme a Mattia Cane, Luca Caselli, Andrea Fedele, Mirko Ferrarese, Fabio Garibaldi, Joan Ragazzoni, Manuel Russo, Francesco Baudino, Giacomo Carota, Paolo De Fort, Lorenzo Nicoletta, Diego Papa e Manuel Urbini. Un gruppo che, attraverso le partite disputate, ha potuto rafforzare ulteriormente i legami tra compagni, condividendo momenti di gioco, confronto e divertimento.

Un plauso particolare va anche agli allenatori Gioele Gazzera e Pietro Ravoncoli, impegnati quotidianamente nell’accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita tecnica e personale. Il lavoro svolto dallo staff rappresenta un tassello importante nella costruzione della squadra, con l’obiettivo di migliorare progressivamente le capacità individuali e collettive, senza perdere di vista il valore educativo dello sport.

La prima partecipazione al Torneo Tessitore si chiude quindi con una vittoria e tanti motivi per guardare avanti con fiducia. Per la Under 15 Maschile Edil-Zanotto Marco S.r.l. il risultato ottenuto è un punto di partenza: l’entusiasmo, la voglia di imparare e lo spirito di squadra emersi durante la manifestazione sono la base su cui continuare a lavorare, con la consapevolezza che ogni partita può rappresentare un’occasione per crescere e migliorare.