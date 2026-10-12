Ospedaletti, la legge del “Ciccio Ozenda” colpisce ancora: Veloce battuta 2-0, decidono Calvini e Cianci

Ospedaletti-Veloce 2-0

Marcatori: 8’ Calvini, 67’ Cianci.

Ospedaletti: Bazzoli, Fontana, Santarsiero, Campagnani (35’ Cascone), Mema (75’ Materazzi), Cianci, Grisi, Calvini, Brizio, Angeli, Pesce (85’ Ben Belgacem). A disposizione: Gallo, Zanetti, Akkioui, Aboulfadl, Di Marco. Allenatore: Fabio Luccisano.

Veloce: Camara, Marzano, Berardinucci (65’ Buzali), La Rosa (53’ Capasso), Perata, Guarco, Risso (53’ Palumbo), Pescio (70’ Bruzzone), Cavallo, Carinci, Kercuku. A disposizione: Rossi, Viti, Murialdo, Caviglia, Amatruda. Allenatore: Mario Gerundo.

Arbitro: Martin Virgilio di Imperia.

Ammoniti: Fontana, Grisi, Mema, Angeli, Cianci, Perata, Capasso, Palumbo.

Espulsi: Perata, Grisi.

L’Ospedaletti fa valere ancora una volta la legge del “Ciccio Ozenda” e supera la Veloce con un convincente 2-0, conquistando la seconda vittoria con lo stesso risultato. La formazione orange, guidata da mister Fabio Luccisano, offre una prestazione positiva, trovando un gol per tempo e confermando il buon momento di forma. A sbloccare il risultato è Calvini dopo appena otto minuti di gioco, mentre nella ripresa ci pensa Cianci a mettere al sicuro il successo. Tre punti importanti per la squadra ospedalettese, che sale così a quota 6 punti in classifica e guarda con fiducia al prossimo impegno di campionato.

La partita si mette subito sui binari favorevoli ai padroni di casa. Dopo appena 8 minuti, infatti, l’Ospedaletti trova il vantaggio grazie a una bella iniziativa di Grisi, protagonista di una lunga cavalcata conclusa con un tiro verso la porta avversaria. Il portiere della Veloce, Camara, riesce a respingere la conclusione, ma sulla ribattuta si fa trovare pronto Calvini, che firma il tap-in vincente e porta avanti gli orange. Una partenza efficace per i ragazzi di Luccisano, capaci di sfruttare l’occasione e indirizzare subito la gara a proprio favore.

Nella ripresa l’Ospedaletti continua a cercare la soluzione per chiudere definitivamente i conti e trova il raddoppio al 67’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Pesce, Cianci è il più abile a risolvere la situazione in area di rigore, superando la difesa avversaria e firmando il 2-0. Una rete che consente agli orange di consolidare il vantaggio e gestire il risultato fino al termine della partita. La Veloce non riesce a riaprire l’incontro e l’Ospedaletti può festeggiare un’altra vittoria davanti al proprio pubblico.

La gara si chiude con diversi provvedimenti disciplinari da parte dell’arbitro Martin Virgilio della sezione di Imperia. Sono stati ammoniti Fontana, Grisi, Mema, Angeli e Cianci per l’Ospedaletti, mentre tra le fila della Veloce hanno ricevuto il cartellino giallo Perata, Capasso e Palumbo. Espulsi Perata e Grisi, in una partita che ha quindi registrato anche momenti di tensione sul terreno di gioco.

Grazie a questo successo, l’Ospedaletti raggiunge 6 punti in classifica e prosegue il proprio cammino con rinnovata fiducia. Per la formazione di Fabio Luccisano, il prossimo appuntamento sarà domenica prossima in trasferta contro il Cengio, in una nuova occasione per dare continuità ai risultati e confermare quanto di buono mostrato al “Ciccio Ozenda”.