73° Rallye di Sanremo, tutto pronto per il weekend rallistico con oltre 250 iscritti

È tutto pronto per il grande weekend automobilistico del Ponente Ligure, che da venerdì 16 a domenica 18 ottobre vedrà disputarsi ben cinque competizioni in contemporanea: il 73° Rallye Sanremo (Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco ed European Rally Trophy), il 27° Rally delle Palme (Coppa Rally Zona-2), il 41° Sanremo Rally Storico (Campionato Italiano ed Europeo Auto Storiche), la 40esima Coppa dei Fiori di regolarità e il debuttante 1° Sanremo Rally Electric riservato alle Opel Mokka Cup. Un palcoscenico prestigioso che ha già superato la soglia delle 250 iscrizioni complessive.

Il 41° Sanremo Rally Storico proporrà ai nastri di partenza nomi altisonanti del panorama mondiale. Tra i protagonisti spicca il Team Manager di Toyota Gazoo Racing WRT Jari-Matti Latvala su Toyota Celica ST 185, pronto a sfidare il francese François Delecour al volante di una Peugeot 306 Maxi. A completare un parterre internazionale con equipaggi provenienti da undici paesi diversi ci sarà anche il belga Freddy Loix, mentre i colori italiani saranno difesi dal plurivincitore Lucio Da Zanche (Porsche 911 SC RS) e da "Zippo" Andrea Zivian (Subaru Impreza), oltre ai locali Maurizio Pagella e Roberto Brea. Nel Campionato Italiano Auto Storiche si segnala la presenza dei piloti del Ponente Elio Cortese, Silvio Leporace e Sandro Rossi.

Sul fronte delle vetture moderne, il 73° Sanremo Rallye sarà decisivo per il tricolore: il trentino Roberto Daprà e lo sloveno Boštjan Avbelj si giocheranno il titolo, insidiati da Andrea Crugnola e Fabio Andolfi in cerca del successo di tappa. In gara anche i talenti del Campionato Junior, i trofei monomarca Lancia, Suzuki e Pirelli, e la finale della Toyota GR Yaris Cup. Contestualmente, il 27° Rally delle Palme metterà in palio i passaporti per la finale nazionale di Lucca, con i locali Patrizia Sciascia, Antonio Annovi e Federico Gangi tra i candidati principali.

Il programma del Rally Storico scatterà mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre con le verifiche tra Forte di Santa Tecla e la Vecchia Stazione. Il via ufficiale è previsto venerdì 16 alle 8.30 da Pian di Nave, con le prove speciali sulle strade storiche di San Romolo, Bivio Ceppo, Molini-Buggio e Bajardo, e riordino in Piazza Colombo. Sabato 17 le sfide si sposteranno nell'entroterra imperiese con i passaggi su Colle d'Oggia e Caravonica-Rezzo, per poi concludersi con la cerimonia di premiazione a Pian di Nave a partire dalle ore 17.10.