Calcio, Virtus Sanremese, ritorno al successo nel derby: Ventimiglia ko e primato raggiunto

Al sintetico di Pian di Poma a Sanremo, la Virtus Sanremese ritrova il sorriso e i tre punti dopo il pareggio della scorsa giornata, imponendosi con un netto 3-0 sul Ventimiglia.

Un successo importante che permette ai biancazzurri di volare in testa alla classifica del Girone A di Promozione ligure, a pari merito con l'Albenga. La squadra sta confermando sul campo le proprie ambizioni e velleità di promozione, confermandosi tra le protagoniste del torneo. Questa vittoria rappresenta anche il primo successo della gestione di mister Luca Fiuzzi sulla panchina della Virtus Sanremese. Discorso opposto per il Ventimiglia, che per adesso rimane il fanalino di coda del girone, a quota un punto.



La cronaca dei gol - La partita si è decisa grazie alle reti messe a segno nei momenti chiave dell'incontro:

Primo tempo: sblocca il match al 6 minuto Gagliardi che realizza su calcio di rigore, portando la Virtus sull'1-0.

Secondo tempo: raddoppio firmato da Burdisso al 2 minuto della ripresa per il 2-0.

Chiusura del match: il definitivo 3-0 porta la firma di Alvarez, subentrato a Pellicanò, al 10 minuto del secondo tempo.



Prossimo turno - Archiviato il derby e la vittoria casalinga, per la Virtus Sanremese è già tempo di pensare al futuro: la prossima partita vedrà la squadra impegnata in trasferta (ad Alassio) per affrontare la prossima sfida di campionato