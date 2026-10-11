Beffa Sanremese, Belecco pareggia nel recupero: sfuma il tris di vittorie

La Sanremese vede sfumare nel recupero la terza vittoria nell’arco di una settimana. Sul campo della Valenzana Mado i matuziani passano in vantaggio con Grosso e sembrano pronti a completare un filotto perfetto, ma al 48’ della ripresa Belecco firma l’1-1 e gela la formazione biancazzurra.

Prosegue così la striscia di risultati utili della squadra di Gianluca Festa, ma l’amaro in bocca è inevitabile. Dopo le convincenti vittorie contro Bra e Millesimo, la Sanremese aveva l’occasione di conquistare altri tre punti e dare ulteriore slancio alla propria stagione. La rete subita a pochi istanti dal triplice fischio trasforma invece un successo ormai vicino in un pareggio difficile da digerire.

Grosso illude i matuziani. A rompere l’equilibrio è la rete di Grosso, che porta avanti la Sanremese al 15' del primo tempo. I matuziani provano a proteggere il vantaggio, cercando di dare continuità ai progressi mostrati nelle ultime due uscite.

La Valenzana Mado, però, rimane dentro la gara e nel finale aumenta la pressione alla ricerca del pareggio. Quando la Sanremese intravede ormai il traguardo, arriva la doccia fredda: al 93’ Belecco trova il gol dell’1-1 e permette ai rossoblù di evitare la sconfitta.

Una vera beffa per gli ospiti, raggiunti quando mancavano ormai pochi istanti alla conclusione dell’incontro. La Sanremese deve così accontentarsi di un punto dopo aver accarezzato a lungo la possibilità di chiudere una settimana perfetta.

Sfuma il tris, ma continua la serie positiva. Il pareggio di Valenza non cancella quanto di buono costruito negli ultimi giorni. Il successo per 3-0 contro il Bra aveva restituito fiducia e punti, mentre la manita rifilata al Millesimo aveva consegnato ai matuziani la qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia.

La terza vittoria consecutiva avrebbe dato un significato ancora più importante alla settimana biancazzurra. Il gol di Belecco rallenta invece la rincorsa della Sanremese, che sale a nove punti senza riuscire a imprimere alla propria classifica la svolta sperata.

Resta comunque la continuità dei risultati, accompagnata dalla sensazione di una squadra in crescita. Adesso servirà trasformare la delusione del recupero in nuova energia: nel prossimo turno i matuziani torneranno al Comunale per affrontare il Sestri Levante, in un’altra sfida importante per avvicinarsi alle posizioni più nobili del Girone A.