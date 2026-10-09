Volley: l'Edil-Zanotto Riviera Sanremo Under 15 al Memorial Dado Tessitore, una nuova sfida per i giovani biancazzurri

Per la prima volta anche la formazione Edil-Zanotto Riviera Sanremo Under 15 sarà protagonista al Memorial Dado Tessitore, la manifestazione cestistica organizzata dalla Npl Sanremo che rappresenta un'importante occasione di confronto e crescita per i giovani atleti. La squadra matuziana, guidata dai tecnici Gioele Gazzera e Pietro Ravoncoli, avrà l'opportunità di misurarsi con alcune delle migliori realtà del basket giovanile del Nord Italia, affrontando avversari di livello e vivendo un'esperienza sportiva particolarmente significativa per il percorso di crescita del gruppo.

La partecipazione al torneo rappresenta una prima assoluta per i ragazzi dell'Edil-Zanotto Riviera Sanremo, chiamati a confrontarsi con squadre già strutturate e selezionate, abituate a competere ad alti livelli nella categoria. Una sfida impegnativa, che permetterà ai giovani cestisti di mettere alla prova le proprie qualità individuali e collettive, misurandosi con realtà tecnicamente avanzate e acquisendo nuove esperienze utili per il prosieguo della stagione.

I tecnici Gazzera e Ravoncoli hanno voluto innanzitutto ringraziare la società organizzatrice per l'invito, sottolineando il valore dell'iniziativa e le opportunità che potrà offrire alla squadra. "Ringraziamo prima di tutto la Npl Sanremo per l'invito. Sicuramente sarà una bella sfida sportiva, molto impegnativa, perché affronteremo squadre tecnicamente molto avanti", spiegano gli allenatori, consapevoli delle difficoltà che attendono i propri giocatori, ma anche delle potenzialità a disposizione.

"Abbiamo molte potenzialità e individualità – aggiungono i tecnici –, ma per questo gruppo si tratta della prima esperienza in assoluto contro squadre strutturate e selezionate di alto livello, già a 15 anni". Un banco di prova importante, dunque, per l'Under 15 sanremese, che potrà confrontarsi con avversari di qualità e verificare i progressi compiuti nel proprio percorso cestistico. Al di là dei risultati, il Memorial Dado Tessitore offrirà ai ragazzi un'occasione preziosa per crescere, acquisire fiducia e rafforzare lo spirito di squadra, affrontando una competizione che promette intensità, entusiasmo e tanto basket.