CBT ITALIA svela la Mystero Black Red Limited Edition al Roc d’Azur

Ci sono biciclette nate per andare forte. E poi ci sono biciclette capaci di trasformare la velocità in presenza, carattere, emozione.

In occasione del Roc d’Azur 2026, in programma a Fréjus dall’8 all’11 ottobre, CBT ITALIA porta sotto i riflettori la nuova Mystero Black Red Limited Edition, una configurazione realizzata in quantità limitata che interpreta il modello più sportivo del marchio cuneese in una veste ancora più esclusiva.

Il primo impatto è affidato al colore. Il nero profondo domina il telaio, mentre i dettagli rossi ne sottolineano le linee aerodinamiche con precisione, senza eccessi. Un contrasto netto, pensato per esprimere immediatamente la vocazione racing della Mystero.

Mystero Dura-Ace R9270 12v Di2 - DT SWISS ARC 1100 DICUT 62 (DB-CL) – € 4.910,00

Ma è nella scelta dei componenti che questa Limited Edition rivela fino in fondo la propria personalità.

Il telaio full carbon incontra il gruppo Shimano Dura-Ace R9270 Di2 Disc 12 velocità, riferimento dell’alta gamma Shimano, abbinato per questa edizione alle DT Swiss ARC 1100 DICUT 62 DB-CL. Il profilo da 62 mm accentua la vocazione alle alte velocità e contribuisce a dare alla bicicletta una presenza visiva immediatamente riconoscibile.

Non è semplicemente una Mystero con un nuovo colore. È una configurazione pensata per chi, in una bici di alta gamma, cerca qualcosa che vada oltre il dato tecnico: precisione, controllo e distinzione.

Una bicicletta che non ha bisogno di alzare la voce per farsi notare.

Mystero Black Red Limited Edition.

Performance, nella sua forma più raffinata.