Riviera Volley Sanremo, quarto posto a Mondovì: buona la prima per la nuova Under 17 maschile

Buona la prima per la Riviera Volley Sanremo targata FIDAS EdilZanotto Marco, che ha conquistato il quarto posto al Torneo di Mondovì, prima uscita stagionale della nuova formazione Under 17 maschile. Un appuntamento importante per il gruppo guidato dal tecnico Alberto Ausenda, chiamato a testare sul campo una squadra ancora in fase di costruzione. La manifestazione ha infatti rappresentato un utile banco di prova in vista dell'inizio del campionato, permettendo ai giovani atleti sanremesi di confrontarsi con avversari di buon livello e, allo stesso tempo, di iniziare a consolidare l'intesa all'interno del gruppo.

Il percorso della Riviera Volley Sanremo nella fase a gironi è stato praticamente perfetto. I ragazzi hanno affrontato entrambe le formazioni del Toirano e l'Alba Volley, riuscendo a imporsi in tutte le partite disputate. Un risultato particolarmente significativo anche per il modo in cui è arrivato: la formazione sanremese ha infatti chiuso il girone a punteggio pieno, senza concedere nemmeno un set agli avversari. Una partenza che ha dato fiducia alla squadra e che ha consentito alla Riviera di conquistare l'accesso alla fase successiva, mettendo in evidenza le prime qualità del nuovo gruppo.

In semifinale è arrivato il confronto con il Chieri, in una partita combattuta e decisa soltanto nelle battute finali. La Riviera Volley Sanremo era riuscita a portarsi avanti nel terzo e decisivo set, arrivando sul 12-8, ma proprio nel momento in cui sembrava poter mettere le mani sulla qualificazione alla finale è arrivata la rimonta degli avversari. Il Chieri ha recuperato punto dopo punto, riuscendo infine a imporsi con il punteggio di 15-13. Una sconfitta maturata anche in un contesto condizionato dalle poche alternative a disposizione in panchina, che hanno reso più difficile la gestione delle energie nell'arco dell'intero torneo.

La formazione sanremese ha quindi affrontato la finale per il terzo e quarto posto, chiudendo la manifestazione ai piedi del podio. Al di là del risultato conclusivo, il torneo ha però fornito indicazioni importanti allo staff tecnico e ai giocatori. Per una squadra alla prima uscita stagionale, l'obiettivo principale era infatti quello di verificare sul campo il lavoro svolto in palestra e individuare gli aspetti sui quali intervenire nelle prossime settimane. Il quarto posto conquistato a Mondovì rappresenta così un primo tassello nel percorso di crescita della nuova Under 17 maschile, chiamata ora a proseguire la preparazione in vista degli impegni ufficiali.

Al termine della manifestazione, il tecnico Alberto Ausenda ha tracciato un bilancio positivo dell'esperienza, sottolineando soprattutto l'importanza del torneo per conoscersi e fare gruppo. "Sono abbastanza soddisfatto. Abbiamo partecipato a questa manifestazione perché avevo bisogno di vedere la squadra all'opera prima dell'inizio del campionato e, allo stesso tempo, di dare ai ragazzi l'opportunità di conoscersi meglio e fare gruppo", ha spiegato l'allenatore. Un'esperienza che ha quindi permesso di raccogliere indicazioni concrete sul gruppo e sulle sue caratteristiche, evidenziando anche gli aspetti sui quali sarà necessario continuare a lavorare nel corso della preparazione.

Lo stesso Ausenda ha già indicato la strada da seguire per le prossime settimane: "Ora dobbiamo continuare a impegnarci in palestra, lavorando sugli errori commessi nelle ultime partite e cercando di migliorare sotto ogni aspetto". Il torneo di Mondovì ha dunque lasciato segnali incoraggianti, ma anche la consapevolezza che il percorso di crescita è appena iniziato. La Riviera Volley Sanremo potrà ripartire dalle prestazioni offerte nella fase a gironi e dalle difficoltà emerse nelle fasi finali, trasformando ogni partita in un'occasione per acquisire esperienza e trovare sempre maggiore affiatamento.

La società sanremese ha infine voluto rivolgere un ringraziamento agli sponsor FIDAS ed EdilZanotto Marco, il cui sostegno ha reso possibile la partecipazione della squadra al torneo. Per i giovani della nuova Under 17 maschile si è trattato non soltanto di un appuntamento agonistico, ma anche di un'importante occasione di crescita sportiva e condivisione. Il quarto posto di Mondovì consegna così al gruppo di Alberto Ausenda una prima esperienza utile e concreta, dalla quale ripartire per preparare al meglio l'inizio della nuova stagione.