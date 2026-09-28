Maurina Olio Carli trionfa a Imperia nella finale Nord Ovest dei Campionati di società Allievi/e (Foto)

La Maurina Olio Carli conquista il primo posto nella finale B dei Campionati di società di atletica su pista della categoria Allievi/e per il Nord Ovest, disputata al campo “Lagorio” di Borgo Prino e organizzata dalla società imperiese.

Alla competizione hanno partecipato oltre 400 giovani atleti provenienti da Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Toscana. La Maurina Olio Carli ha chiuso al primo posto davanti al Cus Torino e alla Colombo Lecco Costruzioni, precedendo anche società come l’Atletica Meneghina e la Sisport Torino.

Il risultato ottenuto ha permesso alla società imperiese di raggiungere il tredicesimo posto nella graduatoria nazionale, il miglior piazzamento della sua storia.

Tra i risultati individuali spicca il doppio successo dell’imperiese Davide Crisci, primo classificato sia nei 110 ostacoli sia nei 400 ostacoli.

Alle premiazioni hanno partecipato il sindaco di Imperia Claudio Scajola e l’assessora allo Sport Marcella Roggero.

“Mi complimento con gli atleti e i tecnici della Maurina Olio Carli, che per la prima volta hanno centrato il successo tra le società del Nord Ovest e il miglior piazzamento nella classifica nazionale. Sono risultati che confermano l’ottima salute dell’atletica imperiese, e che mi auguro possano essere ancora migliorati e supportati con l’ormai prossima istituzione a Imperia del Centro Federale di Atletica Leggera”, ha dichiarato il sindaco Claudio Scajola.