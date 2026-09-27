Petanque a Bordighera, dodici coppie si sfidano al torneo junior 12/18 (Foto)

Torneo di petanque a Bordighera in occasione del 75° anniversario dalla fondazione del circolo boccistico Biancheri-Muller. Ieri è andato in scena il Torneo Junior 12/18.

"Grande successo di partecipanti e di pubblico al Torneo Junior 12/18 di petanque organizzato tra le manifestazioni del 75° anniversario di fondazione" - fanno sapere gli organizzatori - "Sfide all'ultima bocciata tra ben 12 coppie di giovanissimi con un osservatore di eccezione come il campione del mondo Diego Rizzi".

"La vittoria è andata alla coppia Barbero Davide e Molinari Jeramy di Dronero su Viara Giammaria e Bresciani Santiago di Boves, giunti così secondi" - dicono gli organizzatori - "Ottime le prestazioni dei giovani ragazzi della Biancheri Muller al debutto sportivo. Dopo la premiazione appuntamento a tutti per la festa di chiusura del 75° anniversario della fondazione prevista a metà ottobre".