Cessa lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi: San Biagio della Cima consente l'accensione di fuochi solo per tre mattine

Cessa lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Liguria, a San Biagio della Cima si potrà, perciò, bruciare o accendere fuochi solo il martedì, il giovedì e il sabato mattina, dall'alba alle 10.

"Con decreto n. 6641 del 18 settembre 2026, la Regione Liguria ha dichiarato cessato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 21 settembre" - avvisano dal Comune - "Ricordiamo che sul territorio comunale sarà consentita l'accensione dei fuochi solamente nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato, dall'alba alle 10, con le modalità previste dal 'Regolamento comunale per l’accensione del fuoco nel territorio comunale' in vigore e consultabile su link".

"Vi preghiamo di rispettare le norme previste, per la tutela di tutti" - sottolineano dal Comune - "Grazie per la collaborazione!".