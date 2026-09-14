Ore di apprensione a Badalucco: fungaiolo disperso, ricerche per tutta la notte nella zona della Madonna della Neve

Sono proseguite per tutta la notte, e sono tuttora in corso, le ricerche di un uomo di 61 anni, disperso nei boschi di Badalucco. L'allarme è scattato ieri sera, intorno alle 21.30, quando la sorella ha contattato i Carabinieri, preoccupata per il mancato rientro del familiare. L'uomo si era recato nella zona, presumibilmente per una giornata dedicata alla ricerca di funghi, ma non ha fatto ritorno. Da quel momento sono state avviate le operazioni per cercarlo.

Le squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno concentrato le attività nella zona attorno alla chiesa della Madonna della Neve, dove sono state avviate le prime battute di ricerca. Nel corso delle operazioni è stata individuata anche l'Ape Piaggio utilizzata dall'uomo per raggiungere la zona, un elemento che ha permesso di circoscrivere l'area nella quale concentrare le verifiche. Le ricerche sono andate avanti senza interruzioni durante tutta la notte, nonostante le difficili condizioni di operatività nei boschi.

Al momento, però, del fungaiolo non è stata ancora trovata alcuna traccia. Le squadre stanno quindi proseguendo le attività nella zona, verificando sentieri, aree boschive e possibili percorsi che l'uomo potrebbe aver seguito dopo aver lasciato il mezzo. L'obiettivo è individuarlo nel più breve tempo possibile e chiarire dove si trovi. Le ricerche proseguono con l'impiego di Vigili del Fuoco e Carabinieri, mentre resta alta l'attenzione per le condizioni dell'uomo, che potrebbe trovarsi in difficoltà o essersi disorientato.