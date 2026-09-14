Andora, giornata storica per l'istruzione: inaugurato il nuovo Istituto Tecnico Superiore Turistico alla presenza del Ministro Valditara (Foto e Video)

Si è svolta questa mattina la cerimonia di chiusura dei lavori e inaugurazione del nuovo edificio di via Cavour ad Andora che ospita l'Istituto Tecnico Turistico Si tratta della prima scuola superiore in assoluto nella storia di Andora. Al taglio del nastro erano presenti il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il sindaco Mauro Demichelis e il vicesindaco con delega all'istruzione Daniele Martino, oltre ad una folta rappresentanza istituzionale.

Il nuovo polo scolastico risponde a una forte esigenza del territorio, offrendo un percorso formativo specialistico studiato per preparare nuove professionalità nel settore del turismo e della valorizzazione del patrimonio culturale, combinando le aspirazioni dei giovani con le reali richieste del mercato del lavoro.

Il sindaco Mauro Demichelis ha rimarcato la portata storica dell'evento e la rilevanza strategica della nuova struttura per l'intero comprensorio: "Prima scuola superiore nella storia di Andora, una giornata importantissima. Siamo felici non solo per le famiglie e per i ragazzi, ma anche per l'economia del territorio, perché era un'esigenza chiesta da moltissime persone. C'è bisogno di professionalità, e poter investire sul futuro dei nostri ragazzi, non solo di Andora ma di tutto il nostro territorio — perché noi siamo baricentrici fra la provincia di Savona e quella di Imperia — credo sia qualcosa di importante che gioverà a tutti. La presenza del ministro Valditara dà lustro ulteriore a questa giornata, certifica che lo Stato italiano è presente anche nelle piccole realtà e che c'è la volontà di tutti gli enti sovraordinati di scegliere qualcosa di importante anche nei territori di periferia".

Il vicesindaco Daniele Martino ha messo in luce la continuità del percorso scolastico che la città da oggi garantisce ai suoi cittadini: "Oggi, lunedì 14 settembre 2026, è un giorno che resterà per sempre nella storia di Andora: la prima scuola superiore della città. Da oggi i nostri giovani potranno fare un percorso formativo che va dall'asilo nido alla maturità. Questa scuola attrarrà studenti dalla provincia di Savona e da quella di Imperia, grazie alla posizione baricentrica di Andora, e permetterà di formare le professionalità che servono alla nostra Liguria: quelle del turismo, coniugate con la valorizzazione del patrimonio culturale. È una scuola che risponde a questo obiettivo e che abbiamo voluto fortemente".

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha invece collocato l'apertura nel quadro più ampio dello sviluppo economico e formativo regionale: "È molto importante per la città di Andora, ed è importante anche per il fatto che esista un istituto tecnico a indirizzo turistico. È una cosa che noi vogliamo in quest'area, soprattutto perché il turismo oggi non è più soltanto quello dell'andare alla spiaggia: è un turismo dove è necessario conoscere le lingue, l'economia, come si approccia il cliente e come si mantiene la struttura turistica. Oltretutto è molto collegato al diporto nautico e alla blue economy. Sono tutte considerazioni importanti, perché sono le filiere di sviluppo del futuro della nostra regione e delle nostre città".

Il ministro Valditara ha infine sottolineato la centralità della formazione professionale turistica: "Il fatto che qui ad Andora si sia avviato un percorso, il primo percorso di scuola superiore nel settore del turismo, è un segnale molto importante di grande attenzione verso un territorio e più in generale verso una regione che ha straordinario bisogno di competenze nel settore del turismo. Abbiamo bisogno di giovani che scelgano questo percorso formativo, che è straordinariamente richiesto e che offre grandi opportunità di successo professionale".