Simona Ferro alla Mostra del Cinema di Venezia: “La Liguria è una vera terra da fiction” (Foto)

La Liguria porta il tema del cinema e dell’audiovisivo all’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo, Simona Ferro, è intervenuta al panel “Fare sistema per il cinema – Il contributo delle Regioni”, dedicato al ruolo delle istituzioni territoriali e alle prospettive del settore cinematografico e audiovisivo.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, l’onorevole Gimmi Cangiano e gli assessori alla Cultura di Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Campania e Puglia. L’appuntamento si è svolto nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia, in programma al Lido dal 2 al 12 settembre 2026.

“È sempre un piacere poter dialogare con i colleghi assessori alla Cultura delle altre Regioni italiane per raccogliere le indicazioni e le specificità di ogni territorio sul tema del cinema e dell’audiovisivo – ha dichiarato Simona Ferro –. Momenti come questo dimostrano che c’è tanta voglia di fare sistema, fornire competenze e intavolare strategie per continuare a fare crescere questo settore così strategico per il racconto e la promozione del nostro Paese”.

Nel corso del confronto, la vicepresidente ha sottolineato il ruolo della Liguria come territorio attrattivo per le produzioni cinematografiche e audiovisive, ricordando la crescita della regione in ambito nazionale e internazionale.

“È stata l’occasione per ricordare quanto la nostra regione sia una vera e propria ‘terra da fiction’ – ha aggiunto Ferro –. Veniamo da numeri e produzioni importanti che testimoniano la crescita della Liguria in ambito nazionale e internazionale come polo attrattivo per nuovi progetti cinematografici”.

La Regione Liguria conferma inoltre l’impegno a sostenere il comparto attraverso due recenti bandi, per un valore complessivo di un milione e 750mila euro. L’obiettivo indicato è quello di accogliere produzioni provenienti dall’esterno e, allo stesso tempo, sostenere le produzioni locali e le attività del comparto audiovisivo ligure direttamente sul territorio.

“Con i due recenti bandi da un milione e 750mila euro complessivi confermiamo il nostro impegno in questo senso, per accogliere produzioni dall’esterno e, soprattutto, per sostenere le produzioni locali e le attività del comparto audiovisivo ligure direttamente sul nostro territorio”, ha concluso la vicepresidente.

