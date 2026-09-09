Taggia, Il Trans Europe Express, un treno e un mito: a Ventimiglia la presentazione del libro di Anthony Gourthez

Un treno, un mito e una storia che attraversa l'Europa del secondo Novecento. È il Trans Europe Express, protagonista del libro di Anthony Gourthez "Il progetto Trans Europe Express nella costruzione europea – Il ruolo delle ferrovie nel connettere gli europei", che sarà presentato venerdì 11 settembre alle 17.00 nella sala del Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia, in piazza Cesare Battisti 23. L'iniziativa è organizzata dal Museo Nazionale Trasporti di Taggia/Arma e La Spezia, in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia e l'Associazione Treni Storici Liguria. L'ingresso alla presentazione è gratuito.

Il volume non propone una semplice raccolta di fotografie o di racconti dedicati ai lussuosi convogli che hanno attraversato l'Europa tra gli anni '50 e gli anni '80. Al centro del lavoro di Gourthez c'è invece la storia di un progetto ferroviario innovativo, capace di collegare rapidamente e con elevati standard di comfort alcune delle principali città dell'Europa occidentale. Un sistema di collegamenti internazionali che, oltre a rappresentare una svolta nel trasporto ferroviario dei passeggeri, ebbe importanti conseguenze anche sul piano politico e geopolitico.

Il Trans Europe Express viene così raccontato come uno degli strumenti attraverso cui le ferrovie contribuirono concretamente ad avvicinare popoli e Paesi in un'Europa ancora segnata da frontiere, divisioni e differenti sistemi nazionali. "Il progetto T.E.E. nella costruzione europea" è quindi un percorso che parte dai binari per arrivare alla storia dell'integrazione europea, mostrando come la mobilità e la possibilità di viaggiare più facilmente tra diversi Paesi abbiano contribuito alla nascita di una nuova idea di Europa.

La presentazione del libro sarà affidata alla professoressa Rita Zanella, che svolgerà il ruolo di moderatrice, mentre il dottor Franco Dell'Amico interverrà in qualità di relatore. Sarà l'occasione per approfondire non soltanto le caratteristiche del servizio ferroviario, ma anche il contesto storico nel quale nacque e si sviluppò. Un appuntamento pensato dunque per gli appassionati di treni, ma anche per chi guarda alla storia europea e vuole comprendere meglio il percorso che ha portato alla progressiva apertura delle frontiere e alla maggiore libertà di movimento nel continente.

A completare l'incontro ci saranno alcune iniziative dedicate al mondo ferroviario. A margine della presentazione sarà infatti allestita un'esposizione modellistica di treni in scala H0, accompagnata dalla video proiezione di filmati storici. La parte modellistica e audiovisiva sarà curata dai soci del Museo Nazionale Trasporti di Taggia/Arma, offrendo al pubblico un ulteriore modo per conoscere e rivivere l'epoca dei grandi collegamenti ferroviari internazionali.

Anthony Gourthez è dottore di ricerca in Storia dell'Europa presso l'Università La Sapienza di Roma, dove ha conseguito il titolo con lode. Specialista di storia del XX secolo, si occupa in particolare di costruzione europea, trasporti e mobilità. Nel suo percorso accademico ha conseguito una laurea magistrale in Studi europei all'Università di Ginevra e una laurea magistrale in Storia delle relazioni internazionali e Scienze politiche alle Università Lyon 3 e Grenoble Alpes.

La sua attività di ricerca è accompagnata da una grande passione personale per il mondo ferroviario, coltivata fin dall'infanzia. Per Gourthez il viaggio in treno non rappresenta soltanto uno spostamento, ma un'esperienza capace di formare, mettere in relazione persone e territori e contribuire a una diversa interpretazione del mondo. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche sulla storia dei trasporti, apparse su riviste francesi, italiane e svizzere, ha inoltre partecipato a conferenze universitarie in diversi Paesi europei. L'appuntamento di Ventimiglia sarà quindi un'occasione per conoscere una pagina della storia ferroviaria che, dietro carrozze e locomotive, racconta anche la lunga costruzione dell'Europa contemporanea.