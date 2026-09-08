Sanremo, Mager incontra Bucci e Nicolò, confronto sui servizi sanitari e valorizzazione dell’ospedale

Questa mattina il sindaco Alessandro Mager ha incontrato il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò. Un incontro, programmato da tempo, a cui il primo cittadino ha preso parte insieme al consigliere delegato Gianni Mascelli e al presidente della quinta commissione consiliare Antonio Cavallero.

Al centro dell’incontro, il miglioramento dei servizi socio-sanitari sul territorio, con alcune proposte su cui l’amministrazione comunale e quella regionale torneranno prossimamente a confrontarsi.

Alla vigilia dell’incontro erano state diffuse a mezzo stampa alcune notizie circa il paventato rischio chiusura del puto nascite sanremese, smentito ieri dall’assessore regionale Nicolò, come del resto già fatto in più occasioni in passato.

Al contrario, durante l’incontro è stata confermata la piena unità di intenti anche sulla valorizzazione dell’ospedale sanremese.