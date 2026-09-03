Yacht Club Sanremo, collaborazione con le Vele d’Epoca di Imperia per la 40ª edizione della manifestazione

Lo Yacht Club Sanremo scende in campo al fianco delle Vele d’Epoca di Imperia in occasione della 40ª edizione della manifestazione, confermando il proprio impegno nella valorizzazione della cultura nautica e della vela classica. Il club matuziano sarà infatti circolo co-organizzatore dell'importante appuntamento, mettendo a disposizione il proprio staff e le proprie competenze per contribuire alla realizzazione e alla crescita di un evento ormai entrato nella tradizione della vela ligure. Un impegno che non si limita all'organizzazione, ma che vede protagonista anche una parte importante del vivaio dello Yacht Club Sanremo. I giovani velisti del club saranno infatti coinvolti direttamente a bordo delle numerose imbarcazioni d’epoca presenti alla manifestazione, vivendo così da vicino un'esperienza a contatto con barche, equipaggi e una tradizione nautica che rappresenta un patrimonio da custodire e tramandare alle nuove generazioni.

"Siamo particolarmente felici ed entusiasti di poter contribuire a questa quarantesima edizione delle Vele d’Epoca – commenta il presidente dello Yacht Club Sanremo, Beppe Zaoli –, una manifestazione che ha una storia e un fascino straordinari e che merita tutto il sostegno possibile. Mettere a disposizione il nostro staff e le nostre competenze significa per noi partecipare concretamente alla crescita di un evento che appartiene a tutto il mondo della vela ligure". Per lo Yacht Club Sanremo, la collaborazione rappresenta anche un'occasione per rafforzare la sinergia tra i circoli velici del territorio, con l'obiettivo comune di promuovere il mare, le competenze nautiche e le tradizioni che da sempre caratterizzano la Liguria. Una visione che punta sulla capacità di fare squadra e di costruire iniziative in grado di coinvolgere non soltanto gli appassionati, ma anche i più giovani, creando nuove opportunità di conoscenza e di avvicinamento alla vela.

"Crediamo fortemente nella collaborazione tra i circoli e nella capacità di fare squadra per valorizzare il nostro mare e le nostre tradizioni nautiche", sottolinea Zaoli. E proprio il coinvolgimento dei ragazzi rappresenta uno degli aspetti più significativi della partecipazione del club matuziano alla 40ª edizione delle Vele d’Epoca. Salire a bordo delle grandi imbarcazioni storiche significa infatti entrare direttamente in contatto con una parte importante della storia della vela, osservandone tecniche, materiali, equipaggi e modalità di navigazione. "Portare i nostri giovani sulle barche d’epoca è forse uno degli aspetti che ci entusiasma maggiormente – prosegue il presidente Zaoli –, la vela non è soltanto sport: è cultura, tradizione, conoscenza e capacità di tramandare un patrimonio". Un'esperienza che, nelle intenzioni del club, può diventare un vero percorso formativo per i giovani velisti, chiamati a confrontarsi con imbarcazioni e storie molto diverse da quelle della vela moderna.

"Dare ai nostri ragazzi la possibilità di vivere queste barche dall'interno, di navigare con i loro equipaggi e di ascoltare le storie che custodiscono significa creare un ponte concreto tra passato e futuro", aggiunge Zaoli. È proprio attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni che una tradizione può continuare a vivere, trasformandosi da memoria del passato in patrimonio condiviso e occasione di crescita per chi si avvicina oggi al mondo della vela. Con la partecipazione alle Vele d’Epoca di Imperia, lo Yacht Club Sanremo conferma quindi il proprio impegno nella promozione della cultura nautica, affiancando all'attività sportiva anche quella legata alla tutela delle tradizioni e alla formazione dei giovani. Un contributo concreto a una manifestazione che, arrivata al traguardo delle 40 edizioni, continua a rappresentare un appuntamento di riferimento per la vela classica e per l'intero movimento nautico ligure.