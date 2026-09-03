Sanremo, al Forte di Santa Tecla la mostra fotografica "Mare Vostrum"

Inaugura venerdì 4 settembre, alle ore 19.00 (con ingresso gratuito per la serata di apertura), la mostra fotografica "Mare Vostrum. Mare, turismo e paesaggio", allestita all'interno dei suggestivi Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla a Sanremo. L'esposizione, firmata dall'artista campana Eleonora D'Angelo e curata da Alessandra Villa e Laura Tota, sarà visitabile fino all'11 ottobre offrendo al pubblico una riflessione sul tema dell'impatto dell'uomo e del turismo di massa (overtourism) sull'ecosistema marino.

Il progetto di ricerca visiva prende come punto d'osservazione privilegiato l'isola di Capri, simbolo del turismo internazionale soggetto ogni estate a flussi insostenibili. Attraverso il proprio linguaggio artistico, la fotografa pone l'accento sulla necessità di ritrovare un rapporto più consapevole e meno vorace con il mare. L'iniziativa è promossa dai Musei Nazionali di Genova - Direzione regionale Musei nazionali Liguria con il supporto della sezione sanremese dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e del Consorzio Ocean Agorà.

L'esposizione sarà accompagnata da un ricco programma di appuntamenti: sabato 5 settembre sono previste visite guidate con le curatrici (ore 18, 19 e 20), mentre domenica 6 settembre (in occasione della Domenica al Museo a ingresso gratuito) si terranno il laboratorio per famiglie "Il Museo del Mare di ieri" (ore 17.40), ulteriori visite guidate e la proiezione del docufilm con talk "Vénto de mâ" a cura di Genova Ocean Agorà (ore 19). Gli eventi proseguiranno venerdì 11 settembre con la conferenza di Marco Macchi sul porto storico di Sanremo (ore 17.30) e si concluderanno domenica 11 ottobre con le ultime visite guidate.

Il Forte di Santa Tecla è aperto dal giovedì alla domenica dalle 17.30 alle 23.30 (venerdì anche al mattino dalle 9 alle 13). Biglietto intero a 5 euro, ridotto a 2 euro (18-25 anni) e gratuito per gli under 18.