Aurelia Bis, vigilia della commissione: Rossano attacca Donzella e rilancia sugli svincoli

Torna a scaldarsi il dibattito politico sull’Aurelia Bis, alla vigilia della commissione consiliare convocata per domani e chiamata a fare il punto sul futuro dell’infrastruttura. A intervenire è il consigliere comunale di opposizione Massimo Rossano, che torna sul consiglio comunale monotematico dello scorso 20 agosto e non risparmia critiche all’amministrazione Mager, con un attacco diretto all’assessore all’Urbanistica Massimo Donzella.

“La convocazione della seconda commissione è figlia di un monotematico che noi di opposizione abbiamo chiesto. Ed arriva in seguito all'ordine del giorno presentato in quell'assise dal sottoscritto e dal collega Daniele Ventimiglia, che poi la maggioranza ha inglobato all'interno del proprio Ordine del giorno, durante la sospensione del Consiglio Comunale. Il che è significativo di come il confronto politico abbia origine univocamente dalla Minoranza, sempre attenta e premonitrice di argomenti di notevole rilevanza cittadina ”, sostiene il consigliere.

Nel mirino finisce soprattutto l’intervento dell’assessore Donzella, giudicato da Rossano non all’altezza della situazione. “Non è stato all’altezza l’operato dell'Assessore Donzella in questi mesi e così a seguire anche l'intervento dell'assessore durante il Consiglio Comunale, visto che si tratta di una pratica urbanistica su cui ci saremmo aspettati un resoconto di quanto accaduto negli ultimi due anni, mentre la risposta ha riguardato la storia dell'Aurelia-bis sin dalla sua origine, con grande stupore di tutti i consiglieri ed imbarazzo dei cittadini presenti nonchè da parte della maggioranza”, attacca.

Il consigliere rincara poi la dose sul comportamento dell’amministrazione davanti alle difficoltà: “Questa amministrazione mette la testa nella sabbia nelle difficoltà. Non si confronta con la città e tanto meno con noi che rappresentiamo i cittadini”. Da qui la lettura politica della commissione convocata per domani, che secondo Rossano finirebbe per supplire alle carenze dell’assessorato: “La commissione si sostituisce all’inefficienza dell’assessore”.

Nel corso del Consiglio Comunale, Rossano ha chiamato in causa anche il Dirigente all'Urbanistica Miceli ed anche in quel caso ha notato totale imbarazzo, defilandosi e svicolando alle richieste ben precise della Minoranza, evitando sostanzialmente di criticare l'operato del proprio Assessore.

In vista della commissione di domani, il consigliere di Andiamo! ha indicato quale tecnico in grado di poter apportare un robusto contributo in termini di esperienza l’ingegnere Franco Erasmi. “Erasmi è sicuramente la figura tecnica più accreditata e competente che possa contribuire ad una riprogettazione degli svincoli dell'Aurelia-bis, ben potendo contare su un confronto con altri Tecnici indicati dalle altre forze politiche” afferma Rossano.

Continua Rossano “Spero vivamente che si possa portare ANAS a ragionare sugli svincoli cancellati nel marzo 2026 durante l'incontro dell'Amministrazione Mager a Roma”.

Domani, quindi, il futuro dell’Aurelia Bis tornerà al centro del confronto a Palazzo Bellevue. E, dalle parole di Rossano, è già chiaro che il confronto non sarà soltanto tecnico, ma anche inevitabilmente politico.