Sanremo, il tavolo del turismo guarda all’autunno e al 2027: per la fine dell'anno si punta al carico-scarico degli hotel

Settembre è tempo di bilanci, ma anche di programmazione per la stagione che verrà. A Sanremo il tavolo del turismo si è riunito in sala giunta a Palazzo Bellevue per iniziare a mettere a fuoco le strategie per i mesi autunnali e invernali. L'incontro, promosso dall'assessore al Turismo Alessandro Sindoni insieme agli esponenti delle associazioni di categoria Silvio Di Michele, Christian Feliciotto e Maurizio Massimino, è stato un momento di aggiornamento e confronto sulle principali questioni che interessano il comparto turistico cittadino.

Tra i temi affrontati anche quello della mobilità legata ai flussi turistici. In particolare, è stato fatto il punto sul percorso per arrivare a una nuova gestione dei parcheggi destinati ai pullman turistici e sulle aree di carico e scarico dedicate agli alberghi. Due interventi che, secondo quanto emerso dal tavolo, potrebbero vedere la luce nel corso del 2026.

“Grazie anche alla fattiva collaborazione degli uffici siamo sulla strada buona per la gestione dei parcheggi dei pullman turistici e per il carico e scarico dedicato agli hotel, che dovrebbero vedere la luce nel 2026”, è stato il commento al termine dell'incontro. “Siamo ottimisti sul lungo percorso, ma grazie agli uffici e alla volontà politica stiamo raggiungendo un risultato soddisfacente per la categoria”.

Nel corso della riunione è stato inoltre definito il calendario degli appuntamenti autunnali, che si preannuncia particolarmente ricco e, nelle aspettative degli operatori, in grado di garantire un buon ritorno in termini di presenze turistiche.

Lo sguardo, però, è già rivolto anche al 2027. Il calendario delle manifestazioni viene considerato interessante e, soprattutto, con un numero limitato di sovrapposizioni. Un elemento che potrebbe consentire alla città di programmare con maggiore anticipo e sfruttare gli eventi per compensare eventuali periodi di minore afflusso.

“Il 2027 ha un calendario molto interessante, senza troppe sovrapposizioni. Questo ci permetterà di programmare e di recuperare eventuali carenze di flussi attraverso le manifestazioni”, è stato sottolineato.

Per quanto riguarda invece l'estate appena conclusa, dal tavolo non è ancora arrivato un bilancio definitivo, anche se le prime indicazioni vengono definite in linea con quanto previsto. L'obiettivo, secondo le valutazioni emerse, è quello di chiudere con risultati migliori rispetto allo scorso anno.

Un dato particolarmente significativo riguarda la tassa di soggiorno: a fronte di presenze che dovrebbero essere rimaste sostanzialmente stabili, il gettito potrebbe risultare di circa un terzo superiore rispetto allo scorso anno, anche grazie all'aumento delle entrate legate alla maggiore componente economica del soggiorno.

Ora il prossimo passaggio sarà quello dedicato alla promozione turistica. Il tema non è stato ancora approfondito nel dettaglio durante l'ultimo incontro, ma sarà al centro del prossimo tavolo, quando saranno analizzati i dati e individuate le principali destinazioni e i mercati verso cui indirizzare la campagna per il turismo invernale.