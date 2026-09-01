Viabilità, quasi un milione per ciclovia dell’Alta Valle Argentina e Ponte dei Passi a Rezzo

La Provincia di Imperia accelera sulla viabilità dell’entroterra e affida due importanti interventi per un investimento complessivo vicino al milione di euro. Si tratta dei lavori per la Ciclovia dell’Anello dell’Alta Valle Argentina, per un importo di 600 mila euro, e della messa in sicurezza del Ponte dei Passi, a Rezzo, lungo la strada provinciale 17 Rezzo-Molini di Triora, finanziata con 350 mila euro. Per entrambi gli interventi l’avvio dei cantieri è previsto nel corso dell’autunno, mentre la conclusione dei lavori è programmata per la primavera del 2027. Due opere che interessano direttamente i collegamenti dell’entroterra e, nel caso della ciclovia, anche lo sviluppo delle attività outdoor.

Per quanto riguarda la Ciclovia dell’Anello dell’Alta Valle Argentina, dopo l’approvazione del progetto esecutivo, avvenuta poco più di un mese fa, la Provincia ha proceduto rapidamente con la gara d’appalto. I lavori sono stati aggiudicati alla Robur Srl di Montegrosso d’Asti, in provincia di Asti. L’intervento prevede diverse opere di asfaltatura lungo il percorso, la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale e l’installazione di tre stazioni per la ricarica elettrica delle biciclette. Il cantiere interesserà un itinerario destinato a valorizzare il territorio dell’entroterra attraverso la mobilità cicloturistica.

Il tracciato parte dalla ciclovia tirrenica all’altezza di Dolceacqua, si inoltra nell’entroterra fino a raggiungere Colle Langan, nel territorio comunale di Pigna, per poi rientrare verso la costa a Taggia attraverso Molini di Triora e Badalucco. L’Anello dell’Alta Valle Argentina fa parte degli Itinerari Cicloturistici Regionali e rappresenta quindi un collegamento strategico all’interno della rete dedicata alle due ruote. Il progetto e i lavori hanno un valore complessivo di 600 mila euro: 300 mila euro sono stati messi a disposizione dalla Provincia di Imperia, mentre altri 300 mila euro arrivano dai fondi del Ministero del Turismo, attraverso la Regione Liguria, nell’ambito del Fondo unico nazionale per il turismo.

Sempre sul fronte della viabilità provinciale, sono stati affidati i lavori per la messa in sicurezza del Ponte dei Passi, nel Comune di Rezzo. L'intervento riguarda il manufatto situato al km 10+900 della strada provinciale 17 Rezzo-Molini di Triora e sarà realizzato dalla D’Angelo Group Srl di Roccadaspide, in provincia di Salerno. Il progetto prevede opere di ricostruzione e consolidamento del ponte, con l’obiettivo di migliorarne le condizioni di sicurezza e garantire la funzionalità di un collegamento fondamentale per la vallata. Anche in questo caso il cronoprogramma prevede l’apertura del cantiere in autunno e la conclusione nella primavera del 2027.

La messa in sicurezza del Ponte dei Passi sarà finanziata interamente attraverso 350 mila euro di fondi ministeriali del cosiddetto 'Decreto-Ponti'. I due interventi si inseriscono nel programma della Provincia dedicato al miglioramento della rete viaria dell’entroterra, con particolare attenzione ai collegamenti tra i comuni delle vallate e alle infrastrutture che consentono di raggiungere i centri della costa. Un investimento che affianca quindi la manutenzione e la sicurezza delle strade alla valorizzazione di un settore, quello cicloturistico, sempre più centrale nelle strategie di promozione del territorio.

“I collegamenti nel nostro entroterra sono di vitale importanza per l’intera comunità del territorio provinciale – dice il presidente Claudio Scajola –, la programmazione e l’esecuzione di interventi sulle strade delle nostre vallate è una nostra priorità”.

“Proseguono i nostri interventi per la viabilità nell’entroterra – aggiunge il consigliere delegato Flavio Di Muro –, questa volta i lavori interessano anche le attività outdoor, ovvero quelle sulle ciclovie, sempre più in voga nel nostro territorio”.

Con i due cantieri, la Provincia punta dunque a intervenire contemporaneamente su sicurezza delle infrastrutture e mobilità sostenibile, rafforzando la rete dei collegamenti nelle vallate e completando alcuni tasselli dell’offerta cicloturistica. L’obiettivo è arrivare alla primavera del 2027 con il Ponte dei Passi consolidato e con l’Anello dell’Alta Valle Argentina interessato dagli interventi previsti sul fondo stradale e sulla segnaletica, oltre che dotato delle nuove stazioni di ricarica per le biciclette elettriche.