Taggia e Valle Argentina, Tiziana Montemarani è la nuova dirigente: "Una scuola aperta, inclusiva e senza confini"

È con un messaggio rivolto all'intera comunità scolastica che la prof.ssa Tiziana Montemarani inaugura il nuovo anno scolastico alla guida dell'Istituto Comprensivo di Taggia e della Valle Argentina. A partire dal primo settembre, la dirigente assume ufficialmente il nuovo incarico, accolto con "profonda gioia ed emozione" e con la volontà di mettere al servizio della scuola un territorio che considera ricco di storia, persone e tradizioni. Un passaggio professionale che Montemarani definisce una scelta fortemente voluta e che segna l'inizio di un percorso all'insegna dell'ascolto, della collaborazione e dell'attenzione alle esigenze di tutta la comunità educante.

Nel suo primo saluto, un pensiero particolare è rivolto agli alunni e alle alunne di ogni ordine e grado, dai bambini della scuola dell'Infanzia e della Primaria ai ragazzi della Secondaria di primo grado. La dirigente indica infatti nei giovani "il cuore pulsante e la ragione di essere della nostra scuola", ponendo al centro del progetto educativo il benessere degli studenti. L'obiettivo è fare della scuola un luogo sicuro, sereno, accogliente e stimolante, nel quale ogni ragazzo possa sentirsi ascoltato e valorizzato nella propria unicità. "Credo fermamente che l'apprendimento autentico nasca laddove ci si sente accolti, ascoltati e valorizzati nella propria unicità", sottolinea Montemarani.

Tra le priorità indicate dalla nuova dirigente c'è la continuità educativa, considerata fondamentale per accompagnare gli studenti lungo l'intero percorso scolastico. Dall'Infanzia alla conclusione della Secondaria di primo grado, la scuola dovrà rappresentare una presenza costante e una guida capace di accompagnare ogni fase della crescita. Centrale sarà anche il tema dell'orientamento, con l'obiettivo di aiutare gli alunni a conoscere le proprie inclinazioni, scoprire i propri talenti e acquisire gli strumenti necessari per compiere scelte sempre più autonome e consapevoli. Una bussola per guardare al futuro con maggiore fiducia e con la consapevolezza delle proprie potenzialità.

Uno sguardo al futuro che si traduce anche in alcune precise sfide per l'Istituto Comprensivo. Montemarani individua nel potenziamento delle discipline STEM, dell'innovazione e dell'internazionalizzazione alcuni degli ambiti sui quali concentrare l'attenzione. Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, insieme alle competenze linguistiche, saranno strumenti per offrire agli studenti una preparazione sempre più adeguata a un mondo in continua trasformazione. L'ambizione è quella di costruire una scuola capace di guardare oltre i propri confini, promuovendo nei ragazzi una visione aperta, internazionale e orientata al futuro.

Nel messaggio di inizio anno non manca il riconoscimento per il lavoro svolto negli anni precedenti. La dirigente rivolge un sentito ringraziamento a chi l'ha preceduta e a tutta la comunità scolastica, sottolineando come il nuovo percorso possa partire da una solida tradizione educativa. Un patrimonio da preservare, ma anche da sviluppare attraverso nuove progettualità e nuove opportunità per gli studenti. "Il nostro sguardo, tuttavia, deve rimanere sempre rivolto al futuro", è il richiamo della dirigente, che individua proprio nell'innovazione uno dei principali strumenti per affrontare le sfide che attendono la scuola.

Fondamentale sarà poi il rapporto con le famiglie e con il territorio. Montemarani parla di vere e proprie "alleanze educative", invitando i genitori a condividere il percorso della scuola attraverso fiducia e collaborazione. Allo stesso tempo, la nuova dirigente conferma la massima disponibilità a costruire una rete con Enti Locali, associazioni e realtà del Terzo Settore. L'obiettivo è fare dell'istituto non soltanto un luogo di formazione, ma anche un centro civico e culturale capace di avere un ruolo propulsivo per Taggia e per l'intera Valle Argentina. Una scuola, dunque, sempre più inserita nella comunità e capace di dialogare con tutte le sue componenti.

Un'attenzione specifica è dedicata anche a docenti e personale ATA, ai quali la dirigente manifesta fin da subito stima e disponibilità all'ascolto. La volontà è quella di coltivare un ambiente di lavoro sereno, inclusivo e capace di valorizzare ogni professionalità. "Da parte mia, garantisco fin dal primo giorno un ascolto continuo, aperto e attento alle esigenze di ciascuno", afferma Montemarani. Una scelta che si inserisce nella visione più ampia di una vera comunità educante, nella quale il dialogo tra scuola, famiglie e territorio diventa la chiave per affrontare le difficoltà, cogliere le opportunità e permettere a ogni alunno di far emergere i propri talenti.

Con questo spirito la nuova dirigente si appresta dunque ad affrontare il suo primo anno scolastico alla guida dell'Istituto Comprensivo di Taggia e della Valle Argentina. Un percorso che parte dalla valorizzazione di quanto già costruito e guarda con decisione alle nuove sfide, mettendo al centro persone, ascolto, inclusione e innovazione. "Pronta a iniziare questo cammino al vostro fianco, auguro a tutti noi un anno scolastico sereno, appassionante e ricco di traguardi condivisi", conclude la prof.ssa Tiziana Montemarani. E il suo primo messaggio alla comunità scolastica si chiude con l'auspicio più semplice e significativo: "Buon anno scolastico!"