Taggia in vetrina su Rai 3: sarà l’unico borgo ligure in gara a "Il Borgo dei Borghi" (Foto)

Taggia si prepara a vivere una vetrina televisiva di portata nazionale. Il Comune sarà infatti l’unico borgo ligure selezionato per la prossima edizione de "Il Borgo dei Borghi", il celebre programma di Rai 3 che ogni anno accompagna il pubblico alla scoperta delle località più affascinanti d’Italia e le mette in competizione attraverso il voto popolare. Una grande opportunità di promozione per il territorio, che porterà sotto i riflettori non soltanto il patrimonio storico e artistico di Taggia, ma anche la realtà di Arma e il suo legame con il mare. La Liguria torna così protagonista della trasmissione dopo l’eccellente risultato ottenuto da Arenzano nella precedente edizione.

Le riprese sono in programma giovedì 3 settembre e saranno costruite intorno alle due anime che caratterizzano il territorio comunale. Da una parte il borgo storico di Taggia, inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, con il suo patrimonio architettonico, artistico e culturale. Dall’altra Arma di Taggia, borgo marinaro capace di raccontare una dimensione profondamente legata al mare, alle spiagge e alla vocazione turistica. Sarà quindi un racconto a tutto tondo, pensato per mostrare al pubblico nazionale la varietà di un territorio nel quale storia, natura, tradizioni e turismo convivono a pochi chilometri di distanza.

A contribuire al racconto televisivo saranno anche le persone che vivono quotidianamente Taggia e Arma, insieme alle diverse realtà rappresentative della comunità. La produzione mostrerà le bellezze artistiche e naturali, la storia e le tradizioni, ma anche alcune delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Tra queste non potranno mancare l’oliva taggiasca e il Moscatello di Taggia, prodotti fortemente identitari e conosciuti ben oltre i confini del Ponente. I dettagli sui protagonisti e sui contenuti delle riprese, per ora, restano riservati, ma l’obiettivo è restituire un’immagine autentica e riconoscibile della comunità.

La partecipazione a "Il Borgo dei Borghi" rappresenta quindi una possibilità di promozione turistica senza precedenti per Taggia, considerando la platea raggiunta dalla trasmissione. I borghi in gara saranno presentati su Rai 3 a partire dal mese di ottobre, all’interno delle puntate domenicali di "Kilimangiaro". La data e l’orario della puntata dedicata a Taggia saranno comunicati successivamente dalla produzione. La vera fase decisiva arriverà però nella prossima primavera, quando il pubblico sarà chiamato a esprimere la propria preferenza attraverso la piattaforma RaiPlay.

"Accogliamo questa notizia con grande entusiasmo e con un profondo senso di orgoglio", dichiara il sindaco di Taggia Mario Conio. "Essere stati scelti come unico comune ligure in concorso è un riconoscimento prestigioso, ma anche una grande responsabilità: avremo l’onore di mostrare a tutta Italia la bellezza del centro storico di Taggia, la vitalità del borgo marinaro di Arma e, soprattutto, l’anima autentica della nostra comunità, con le tradizioni e il nostro spirito che ci contraddistingue". Un messaggio che guarda già alla competizione e alla necessità di coinvolgere l’intero territorio in una vera e propria mobilitazione.

"Questa sfida non riguarda soltanto i tabiesi – prosegue il primo cittadino –, ma tutta la Liguria. Per affrontarla avremo bisogno della partecipazione della nostra comunità, del sostegno dei liguri e dell’aiuto dei turisti, dei visitatori e di tutti gli amici che negli anni hanno conosciuto e imparato ad amare Taggia e Arma. Dovremo essere capaci di trasformare il nostro orgoglio e il nostro legame con il territorio in una grande mobilitazione collettiva". Un appello che punta dunque a coinvolgere non soltanto i residenti, ma anche quanti hanno avuto modo di conoscere e apprezzare Taggia durante soggiorni, vacanze e visite nel corso degli anni.

Anche Regione Liguria guarda con favore alla nuova candidatura. "Dopo l'eccellente risultato ottenuto nell'ultima edizione da Arenzano, tocca adesso a Taggia rappresentare la Liguria nel contest televisivo 'Il Borgo dei Borghi'", commenta l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi. "La promozione dei nostri territori passa anche dalla presenza in trasmissioni seguitissime come questa della Rai che ha una media di un milione e mezzo di telespettatori: sono certo che il pubblico televisivo sarà attratto da Taggia e dalle sue bellezze naturali, storiche ed enogastronomiche". Lombardi ha quindi rivolto un invito a sostenere il Comune nel percorso verso la competizione nazionale.

"Faccio quindi un grosso in bocca al lupo al sindaco Conio e alla sua amministrazione invitando tutti a votare Taggia: sarebbe davvero stupendo se la Liguria riuscisse ad aggiudicarsi nuovamente un bel podio in questo prestigioso concorso su scala nazionale", aggiunge Lombardi. Il Comune, intanto, ha già lanciato un primo appello ai potenziali sostenitori: registrarsi gratuitamente fin da ora a RaiPlay, senza aspettare l’apertura delle votazioni. Nelle precedenti edizioni, infatti, nelle giornate dedicate al voto la piattaforma ha raggiunto picchi di oltre centomila voti quotidiani, con conseguenti rallentamenti che potrebbero rendere più difficile la registrazione all’ultimo momento.

"L’appello è semplice: registriamoci oggi per essere pronti a votare Taggia in primavera", spiega Conio. L’amministrazione guarda infatti oltre la semplice competizione televisiva, considerando la partecipazione un possibile volano per l’economia e il turismo locale. "Arrivare ai primi posti significherebbe ottenere una visibilità eccezionale. Le esperienze delle passate edizioni dimostrano che i borghi protagonisti del programma possono beneficiare di un importante incremento dei flussi turistici. Non si tratta quindi soltanto di una competizione televisiva, ma di un potenziale volano economico e turistico per le attività, le associazioni e l’intera comunità".

"Un risultato prestigioso per Taggia rappresenterebbe un successo per tutto il Ponente e per l’intera Liguria. Ora dobbiamo iniziare a prepararci: tutti insieme possiamo trasformare questa opportunità in qualcosa di davvero straordinario", conclude il sindaco. Un percorso che coinvolgerà anche la macchina comunale: l’organizzazione delle riprese è stata infatti resa possibile dalla sinergia tra produzione Rai, uffici comunali e amministrazione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’assessore al Turismo Barba Dumarte, che ha seguito in prima persona il progetto, oltre che ai dipendenti comunali, ai cittadini e alle associazioni che hanno scelto di mettersi a disposizione per contribuire alla riuscita dell’iniziativa.